NOZ: NOZ: Günter Wallraff: Unter Frauen fühle ich mich am wohlsten

Osnabrück (ots) - Günter Wallraff: Unter Frauen fühle ich mich amwohlsten"Ohne starke Frauen wäre ich verloren" - Autor feierte Hochzeitmit Asylbewerbern statt Familie - Erste erotische Erfahrungen zuStrawinskys "Geschichte vom Soldaten"Osnabrück. Enthüllungsautor Günter Wallraff (75) hält große Stückeauf das andere Geschlecht: "Unter Frauen fühle ich mich am wohlsten",sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Er sei "davonüberzeugt, dass das Zeitalter der Frauen gerade erst beginnt", fügteder 75-Jährige hinzu. "Die Frauen, die sich auf mich einlassen und esmit mir aushalten, sind ganz besondere, selbstbewusste, starkeFrauen, ohne die ich verloren wäre." Wallraff ist in dritter Ehe mitder Journalistin Barbara Munsch verheiratet und Vater von fünfTöchtern. Frühe erotische Erfahrungen habe er in der kleinen Wohnungseiner Eltern gemacht, berichtete der Autor weiter: "Meine ersteFreundin, die ein paar Jahre älter war als ich, besuchte mich indieser engen, dünnwandigen Wohnung. Und wir vergnügten uns dann aufdem knarrenden Sofa. Weil meine Mutter davon natürlich nichtsmitbekommen sollte, haben wir immer vom Tonband eines meinerdamaligen Lieblingsmusikstücke gehört: Strawinskys ,Geschichte vomSoldaten'. Das war eine Kurzfassung von 20 Minuten, in dieser Zeitmusste es geschehen. Deshalb ist ,Die Geschichte vom Soldaten' heutenoch ein Ohrwurm für mich." Die Hochzeit mit Barbara Munsch 1991 inKöln sei das größte und schönste Fest seines Lebens gewesen, sagteWallraff. Und eines mit ungewöhnlichen Gästen: "Gegenüber ist einAsylbewerberheim, und wir haben über 100 Bewohner eingeladen, mit unszu feiern. Wir hatten die Einladungskarte im Stil einerBoulevardzeitung aufgemacht, um den hochadeligen Teil der Familiemeiner Frau fernzuhalten. Das ist uns auch gelungen mit Schlagzeilenwie ,Abscheulich! Falscher Türke und Untergrund-Kommunist verführtund heiratet unschuldiges deutsches Kind vom Land'." Obwohl ereigentlich "leidenschaftlicher Nichttänzer" sei, habe er sich"irgendwann ab einem bestimmten Alkoholpegel zu afrikanischer Musiktanzend erlebt," erinnerte sich der 75-Jährige. "Wobei ich nicht derFührende, sondern der Klammernde war."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell