NOZ: NOZ: Grünen-Vorsitzender Özdemir: Bei Klimaschutz hängt SPD-Kanzlerkandidat in der Retro-Schleife

Osnabrück (ots) - Grünen-Vorsitzender Özdemir: Bei Klimaschutzhängt SPD-Kanzlerkandidat in der Retro-SchleifeKritik an der erste Rede von Martin Schulz - "Aufbruch bedeutetauch Kohleausstieg"Osnabrück. Grünen-Chef Cem Özdemir hat das Fehlen konkreterAussagen zu Klimaschutz und Energie in der ersten Rede vonSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz beanstandet. "Schulz hängt in derRetro-Schleife", sagte Özdemir der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Montag). Zukunftsfähigkeit und Aufbruch bedeuteten auchKohleausstieg und die Förderung von alternativen Innovationen. Es seigut, dass Schulz den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die sozialeGerechtigkeit in den Mittelpunkt stelle. "Aber unsere Zukunft inDeutschland und Europa hängt ganz zentral an der ökologischenModernisierung der Wirtschaft", mahnte Özdemir.