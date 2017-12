NOZ: NOZ: Grünen-Politikerin Harms ruft zum Boykott der WM 2018 auf

Osnabrück (ots) - Grünen-Politikerin ruft zum Boykott der WM 2018aufEU-Abgeordnete Harms: Russland sei das falsche Land für einsolches EventOsnabrück. Die Grünen-Politikerin Rebecca Harms ruft zum Boykottder WM 2018 auf. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag) sagte die EU-Abgeordnete: "Politiker und Besuchersollten der WM 2018 fernbleiben." Russland sei aus vielen Gründen dasfalsche Land für ein solches Event, das für Fairness und Brückenbauenstehe. Sie hält das Verhalten von Joachim Gauck für vorbildlich, der2014 als damaliger Bundespräsident nicht zu den olympischenWinterspielen nach Sotschi gereist war. "Sein Beispiel sollte für dieFußballweltmeisterschaft nächstes Jahr gelten", sagte Harms.Mit der Sportveranstaltung wird dem russischen PräsidentenWladimir Putin viel Aufmerksamkeit zuteil, die die Grünen-Politikerinfür falsch hält. "Er sonnt sich auf der Bühne eines angeblichneutralen Sports in der Anwesenheit der internationalen Gäste,während er seine anti-demokratische Politik fortsetzt, die keinDemokrat gutheißen kann."Für kritikwürdig hält sie auch das Agieren der Fifa. "Die Vorwürfezu Korruption und der Verdacht auf Doping, der auch über denrussischen Fußballern hängt, prallen am Weltverband ab."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell