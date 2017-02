Osnabrück (ots) - Grünen-Chef hat Zweifel am Bestand desUnions-"Friedens"Özdemir sieht Erklärungsbedarf bei CSU-Chef Seehofer - "Einigungaus Not geboren"Osnabrück. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, hatZweifel am Bestand des "Friedens" zwischen CDU und CSU, die sich aufAngela Merkel als gemeinsame Kanzlerkandidatin geeinigt haben. Als"Partei des Friedens" freue es die Grünen natürlich, wenn"zerstrittene Schwesterparteien zueinander finden", sagte Özdemir der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Man sei aber gespannt, wielang dieser Frieden halte, "der ganz offensichtlich aus der Not derUmfragen geboren" sei. "Für Seehofer wird es allerdings schwer, seineeinstigen Aussagen von der 'Kapitulation des Rechtsstaates' vergessenzu machen, mit denen er die Politik seiner Kanzlerkandidatin AngelaMerkel beschrieb", betonte der Grünen-Chef. Seehofer werde erklärenmüssen, wie sich die aktuelle Einigung zu den Worten von damalsverhalte.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell