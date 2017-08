NOZ: NOZ: Grünen-Chef drängt auf Einwanderungsgesetz, um Fachkräfte aus dem Ausland zu holen

Osnabrück (ots) - Grünen-Chef drängt auf Einwanderungsgesetz, umFachkräfte aus dem Ausland zu holenÖzdemir: Im Inland Potenzial bei Arbeitslosen, Frauen und Älterennutzen - Reaktion auf Prognos-StudieOsnabrück. Grünen-Chef Cem Özdemir hält den Fachkräftemangel füreines der größten Risiken am Wirtschaftsstandort Deutschlands. "Umdas zu verhindern, müssen wir die inländischen Potenziale vonArbeitslosen, Frauen und Älteren besser nutzen", sagte Özdemir der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Das bedeute vor allemInvestitionen in Weiterbildung und Qualifizierung und in die bessereVereinbarkeit von Beruf und Familie.Laut Özdemir werden aber auch die "entschlossensten Anstrengungenin diesen Bereichen nicht ausreichen". Deutschland sei zusätzlich aufFachkräfte auf dem Ausland angewiesen. "Dafür brauchen wir einEinwanderungsgesetz. Denn bei der Erwerbsmigration hat Deutschlandviel aufzuholen", betonte der Grünen-Spitzenkandidat für dieBundestagswahl.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell