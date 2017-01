NOZ: NOZ: Grünen-Abgeordnete Brugger: Desolate Situation bei Hubschraubern der Bundeswehr

Osnabrück (ots) - Grünen-Abgeordnete Brugger: Desolate Situationbei Hubschraubern der Bundeswehr"Hochgefährlicher Einsatz" in Mali - Kritik an von der LeyensVersprechenOsnabrück. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, trotzschlechter Verfügbarkeit von Hubschraubern den Einsatz der Bundeswehrin Mali auszuweiten. "Trotz aller schönen Versprechen von Frau vonder Leyen harren die Materialprobleme bei der Bundeswehr nach wie voreiner Lösung", sagte die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).Nach den Worten von Brugger würde der Bundestag parteiübergreifendniemals der Entsendung von Soldaten zustimmen, wenn die Rettungskettefür Verwundete nicht gesichert wäre. Durch den Abzug derniederländischen Hubschrauber entstehe in diesem wichtigen Bereicheine Lücke, die Deutschland mit eigenen Hubschraubern und mehrSoldaten für das nächste Jahr schließen will."Gleichzeitig ist die Verfügbarkeit von Hubschraubern seit Jahrenim roten Bereich", sagte die Sprecherin für Sicherheitspolitik undAbrüstung. Die Entsendung von Hubschraubern nach Mali stelle dieBundeswehr vor große Herausforderungen, Deutschland werde diesenBeitrag nach jetzigem Stand nicht für mehrere Jahre leisten können."Die Bundesregierung muss nun einerseits dafür sorgen, dass sienächstes Jahr von anderen Staaten abgelöst wird und andererseitsendlich einen Ausweg aus der desolate Situation bei den Hubschraubernfinden", forderte Brugger. "Der Begriff Friedensmission darf nichtdarüber hinwegtäuschen, dass es sich hier um einen hochgefährlichenEinsatz handelt".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell