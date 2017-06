NOZ: NOZ: Grüne sehen Schwäche der SPD mit Sorge und attakieren FDP

Osnabrück (ots) - Grüne sehen Schwäche der SPD vor derBundestagswahl mit SorgeBundesvorsitzende Peter schließt Koalition mit der Union nicht aus- Scharfe Kritik an den Liberalen: FDP bleibt KlientelparteiOsnabrück. Die anhaltende Schwäche der Sozialdemokraten in denWählerumfragen beunruhigt die Grünen. "Mit Blick auf dieBundestagswahl fände ich es attraktiver, mehrere Koalitionsoptionenzu haben, zumal uns die SPD am nächsten steht. Wenn die SPD auf demniedrigen Niveau bleibt, ist die Zahl der möglichen Partnereingeschränkt", sagte die Bundesvorsitzende der Grünen, Simone Peter,im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).Mit einer Koalitionsaussage wird die Partei, die laut Peter einzweistelliges Ergebnis am 24. September anstrebt, nicht ins Rennengehen. "Türen zu schließen wäre der falsche Weg", betonte Peter undschließt damit auch ein Bündnis mit der Union nicht aus. Zwar hieße"auf Bundesebene mit der CDU zu regieren die Schwesterpartei CSU mitim Boot zu haben. Das würde sehr schwer. Die CSU hat vollkommenandere Vorstellungen von Asyl-, Innen,- und Sicherheitspolitik alswir." Doch könnten Koalitionsverhandlungen bisweilen an die"Schmerzgrenze" gehen. Das zeige sich gerade auch in SchleswigHolsteinMassive Kritik übt Peter an den erstarkten Liberalen. "DieBürgerrechtspartei FDP gehört der Vergangenheit an. Die FDP bedientnach wie vor in erster Linie ihre Klientel und verschärft damit dieUngleichheit. Das wird gerade in Nordrhein-Westfalen sichtbar. DerFDP ist es bei den letzten Landtagswahlen gelungen, ein modernes Bildzu zeichnen. Das werden wir entlarven", kündigte Peter an.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell