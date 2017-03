NOZ: NOZ: Grüne fordern von Bundesregierung hartes Durchgreifen gegen US-Spione

Osnabrück (ots) - Grüne fordern von Bundesregierung hartesDurchgreifen gegen US-SpioneStröbele: Beteiligte Geheimdienstler könnten des Landes verwiesenwerden - Datenschutzbeauftragte: Keine Grundrechte aushebelnOsnabrück. Der Geheimdienstexperte der Grünen, Hans-ChristianStröbele, hat nach den neuen Wikileaks-Enthüllungen von derBundesregierung ein hartes Durchgreifen gegen US-Spione gefordert. Ineinem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagteStröbele: "Die Regierung muss deutlich machen, dass bestimmteGeheimdienst-Mitarbeiter, die an der Spionage beteiligt sind, hiernichts zu suchen haben." Er fügte hinzu: "Sie könnten des Landesverwiesen werden. Man könnte auch die Zentrale der Überwachung inFrankfurt schließen." Wenn von Deutschland aus ein amerikanischesSpionagezentrum betrieben werde, das Privat- und Geschäftsleuteausspioniere, dann sei das eine strafbare Handlung. "Das sindgeheimdienstliche Aktivitäten für eine fremde Macht, darauf stehteine hohe Freiheitsstrafe", betonte Ströbele.Deutschland hat nach Ansicht des Grünen-Politikers aus dem Skandalum den US-Geheimdienst NSA, der unter anderem das Handy vonBundeskanzlerin Angela Merkel bespitzelt hatte, nichts gelernt. " DieBundesregierung hat daraus nicht genug Konsequenzen gezogen",kritisierte Ströbele. "Es ist doch völlig klar: Man kann den USA imBereich Geheimdienste nicht vertrauen." Der Grünen-Politikerkritisierte auch das Bundesamt für Verfassungsschutz: "DerVerfassungsschutz hat versagt. Wenn er wirklich nichts davon wusste,ist das ein Armutszeugnis - und seine Versprechen für mehr Kontrollesind nichts wert." Er fügte hinzu: "Offenbar übernimmt jetztWikileaks die Spionage-Abwehr in Deutschland." Die Enthüllungen,wonach der US-Auslandsgeheimdienst CIA systematisch Sicherheitslückenüber Smartphones, Computer und Fernseher genutzt habe, seierschreckend: "Wenn der Fernseher einen Bürger überwacht, ist dastatsächlich eine Horror-Vision."Auch die Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, AndreaVoßhoff forderte mehr Sicherheit für die Bürger: "Bei der Arbeit derNachrichtendienste müssen der Schutz der Grundrechte von Bürgerinnenund Bürgern und die Wahrung der öffentlichen Sicherheit in einemausgewogenen Verhältnis stehen", sagte Voßhoff der "NOZ". Dafürmüssten nachrichtendienstliche Tätigkeiten "effektiv und lückenlos"kontrolliert werden. Das gelte auch für ausländische Dienste: "DieZusammenarbeit deutscher mit ausländischen Nachrichtendiensten darfnicht dazu führen, durch Aufgabenteilung nationale Beschränkungen zuumgehen und Grundrechte auszuhebeln."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell