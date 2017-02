NOZ: NOZ: Grüne: Für Umstieg auf E-Autos neben Kaufprämie deutlich mehr Anreize nötig

Osnabrück (ots) - Grüne: Für Umstieg auf E-Autos neben Kaufprämiedeutlich mehr Anreize nötigVorsitzende Peter mahnt Ausbau von Ladesäulen an - "DieMondlandung ging schneller"Osnabrück. Grünen-Chefin Simone Peter fordert deutlich mehrAnstrengungen zur Durchsetzung von Elektroautos als bisher. "DieMondlandung ist innerhalb von acht Jahren gelungen. Da sollte esmöglich sein, innerhalb von dreizehn Jahren, also bis 2030, aufabgasfreie Autos umzusteigen", sagte Peter der "Neuen OsnabrückerZeitung (Donnerstag) mit Blick auf die anhaltend schwache Nachfragenach E-Autos.Bis Ende Januar wurden in Deutschland lediglich 10 835 Anträge aufeine Kaufprämie gestellt. Für reine Elektrowagen mit Batterie gibt es4000 Euro, für Hybridautos, die per Stecker geladen werden und einenergänzenden Verbrennungsmotor haben, sind es 3000 Euro. NachAuffassung von Peter reicht dies nicht. Sie plädierte dafür,zusätzliche Voraussetzungen für den "beherzten Umstieg" aufemissionsfreie Autos zu schaffen, unter anderem durch einenflächendeckenden Ausbau von Ladesäulen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell