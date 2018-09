NOZ: NOZ: Grüne: Die Aufstehen-Bewegung ist keine Versuchung für uns

Osnabrück (ots) - Grüne: Die Aufstehen-Bewegung ist keineVersuchung für unsParlamentarische Geschäftsführerin Brantner: Sammelbecken für alteKöpfe der politischen VergangenheitOsnabrück. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen,Franziska Brantner, geht nicht davon aus, dass die neue linkeSammlungsbewegung 'Aufstehen' in ihrer Partei auf großen Widerhallstoßen wird. "Die Aufstehen-Bewegung ist keine Versuchung für unsGrüne. Dafür sind die meisten Grünen null empfänglich", sagteBrantner der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Zwar hat sichmit Ludger Volmer auch ein ehemaliger Grünen-Vorsitzender derBewegung angeschlossen. Brantner sieht in dem Sammelbecken jedoch vorallem "alte Köpfe, die der politischen Vergangenheit angehören. Eineneue Dynamik kann ich in der Bewegung nicht erkennen".Brantner sagte der "NOZ" weiter: "Wie eine reflexhaftantikapitalistisch auftretende Bewegung, die ihr Heil eher bei Putinals in der Europäischen Union sucht, neue und befriedigende Antwortenauf drängende politische Fragen geben soll, bleibt offen. Wie diesesProjekt die progressiven Kräfte stärken soll, ist mir schleierhaft,denn bei den Initiatoren handelt es sich ja gerade um diejenigen, diesie mit ihrer Blockadehaltung gespalten haben."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell