NOZ: NOZ: Giordano-Bruno-Stiftung kritisiert Feiern zum Reformationsjubiläum

Osnabrück (ots) - Giordano-Bruno-Stiftung kritisiert Feiern zumReformationsjubiläumSchmidt-Salomon sieht "Affront" gegenüber Opfern -Osnabrück. Der Vorsitzende der religionskritischenGiordano-Bruno-Stiftung, Michael Schmidt-Salomon, hat die Feiern zum500. Reformationsjubiläum in diesem Jahr scharf kritisiert. In einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte derPhilosoph, er halte es insbesondere für "sehr bedenklich, dass dieöffentliche Hand die ,Luther-Dekade' mit über 250 Millionen Euro ausallgemeinen Steuergeldern finanziert". Zwar könne man Lutherzugutehalten, dass er der katholischen Kirche die Stirn geboten undsich einige Verdienste um die deutsche Sprache erworben habe. Dochzugleich handele es sich bei Luther um einen "der größtenHassprediger, den das Christentum hervorgebracht hat". Dies geltenicht nur, aber gerade für seine Haltung Juden gegenüber. "Einensolchen Mann im Land des Holocaust zu feiern, ist meines Erachtensein Affront gegenüber den Opfern", sagte Schmidt-Salomon. Zugleicherinnerte er an die "unzähligen Toten der Konfessionskriege", diemaßgeblich auch auf Aufrufe Luthers zur Gewalt zurückgingen.Abweichler sollten wie "tolle Hunde" erschlagen werden, gleich, oboffen oder heimlich, hatte der Reformator unter anderem gesagt.