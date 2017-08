NOZ: NOZ: Fipronil-Eier: Dimension des Skandals bleibt laut Bundesregierung unklar

Osnabrück (ots) - Fipronil-Eier: Dimension des Skandals bleibtlaut Bundesregierung unklarAgrarministerium kann keine Zahl belasteter Eier nennen - Grünefordern besseres KrisenmanagementOsnabrück. Die Dimension des Fipronil-Skandals in Deutschland wirdsich nach Auffassung der Bundesregierung nicht beziffern lassen.Darauf hat das Bundeslandwirtschaftsministerium jetzt in einemSchreiben an Grünen-Bundestagsabgeordnete Nicole Maisch hingewiesen,berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).Staatsekretärin Maria Flachsbarth (CDU) schreibt: "Inzwischenherrscht auf Fachebene zwischen Bund und allen Ländern weitgehendEinigkeit darüber, dass man zum jetzigen Zeitpunkt über die Zahlenvon betroffenen Eiern keine verlässliche Auskunft geben kann [...]."Flachsbarth begründet das mit den schnellen und komplexenWarenströmen in der Eier-Wirtschaft.Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt bezeichnete dasals "starkes Stück." Die Spitzenkandidatin ihrer Partei zurBundestagswahl sagte der "NOZ": "Die Menschen erwarten inmitten einesLebensmittelskandals völlig zu Recht schnelle Aufklärung undumfassende Information." Lebensmittelüberwachung und Krisenmanagementmüssten dringend verbessert werden. "Wir brauchen eine klareZuständigkeit des Bundes, sobald es sich um eine länderübergreifendeLebensmittelkrise handelt", sagte Göring-Eckardt.Die Zahl der nach Deutschland gelieferten Fipronil-Eier hatte vorallem zwischen Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU)und seinem niedersächsischen Amtskollegen Christian Meyer (Grüne) fürStreit gesorgt. Schmidts Ministerium hatte Anfang August zunächst von10,7 Millionen möglicherweise belasteten Eiern gesprochen. WenigeTage später nannte Meyer die Zahl von 35 Millionen Eiern unterBerufung auf Daten aus dem Europäischen Schnellwarnsystem. DasBundesministerium betonte in seiner jetzigen Antwort an die Grünen,dass solche Zahlen "nicht verlässlich belegt werden" können.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell