Osnabrück (ots) - Finanz-Staatssekretär Spahn: Einsatz des Bundesfür die Autoindustrie "normal""Das erwarte ich" -CDU-Präsidiumsmitglied sieht auch beiBundesbürgern "Gespür" für Bedeutung dieser BrancheOsnabrück.- Finanz-Staatssekretär Jens Spahn findet es "normal",dass die Bundesregierung sich für die Autobranche als stärksteIndustrie im Land einsetzt. "Das erwarte ich sogar von ihr", sagteSpahn im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).Auch die Bundebürger hätten "ein gesundes Gespür" dafür, dassDeutschlands wirtschaftlicher Erfolg maßgeblich von derAutoindustrie, deren Zulieferern und anderen Betrieben rings um dieProduktionsstätten abhänge. "Zugleich ist klar: Mauscheleien, Betrugund Kartellabsprachen darf es nicht geben. Aber leider haben nichtalle Spitzenkräfte der Autobranche verstanden, worum es geht. Esfehlt zu oft an Einsicht", beklagte das CDU-Präsidiumsmitglied. "Wirmüssen einen Spagat hinkriegen", sagte Spahn. "Auf keinen Fall" dürfees einen Freifahrtschein für die Autobranche geben. Aber Deutschlandhabe "ein Interesse daran, dass die Automobilindustrie stark bleibt."_______________________________________________________________CDU-Präsidiumsmitglied Spahn: Trend zu Englisch in Berlin geht mirauf den Zwirn"Auf so eine Schnapsidee käme in Paris sicher niemand" - Plädoyerfür "kulturelle Sicherheit"Osnabrück. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn kritisiert den Trendin Deutschlands Hauptstadt Berlin, zunehmend Englisch zu sprechen."Mir geht es auf den Zwirn, dass in manchen Berliner Restaurants dieBedienung nur englisch spricht", sagte Spahn im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Auf so eine Schnapsidee kämein Paris sicher niemand", sagte der Finanz-Staatssekretär. Erunterstützt die Initiative von Bundestagsabgeordneten zurinternationalen Aufwertung der deutschen Sprache. "Auch inDeutschland selbst kann das Zusammenleben nur gelingen, wenn alleauch deutsch sprechen. Das sollten und dürfen wir von jedemZuwanderer erwarten", sagte der Finanz-Staatssekretär. Die ersteFrage eines Einwanderers sollte laut Spahn sein: "Wo kann ich mitanpacken" und nicht "Wo kann ich einen Antrag stellen?" Er plädiertefür "kulturelle Sicherheit". Die Menschen wollten im Alltag wissen,was sie erwartet und dass sich nicht ständig alles verändert. "Imübrigen ist auch nicht jede kulturelle Verschiedenheit per se eineBereicherung. Ich muss die zunehmende Zahl an Kopftüchern auf unserenStraßen ertragen, als Bereicherung empfinde ich sie allerdingsnicht", sagte Spahn.______________________________________________________________CDU-Politiker Spahn: Führungsfrage in der SPD ungeklärt"Gabriel macht den dicken Max und Schulz kommt medial unter dieRäder"Osnabrück. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hält dieFührungsfrage in der SPD für ungeklärt. "Ich frage mich zunehmend,wer bei der SPD eigentlich Koch und wer Kellner ist", sagte Spahn der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) mit Blick auf die Absage desfrüheren SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel an die Wiederauflage einerGroßen Koalition. "Gabriel macht den dicken Max und sein Vorsitzenderund Kanzlerkandidat Martin Schulz kommt dabei medial unter dieRäder", meinte der Finanz-Staatssekretär. Zur Erklärung von Schulz,auch im Fall einer Wahlniederlage Parteichef zu bleiben, meinte derChristdemokrat, offensichtlich wolle Schulz die Bundestagswahl garnicht mehr gewinnen. Ein Motivationsschub für die SPD-Wahlkämpfer seidas nicht. "Aber das ist nicht mein Problem", meinte er.