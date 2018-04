Osnabrück (ots) - Filmautoren Weisser und Allgaier: "Weit" bleibtohne NachfolgerDokumentation über dreieinhalbjährige Weltreise lockte 440.000Besucher in die Kinos - Durchs Trampen zum Beruf gekommenOsnabrück. Die Freiburger Filmemacher Gwendolin Weisser (25) undPatrick Allgaier (34), deren Dokumentation "Weit" über einedreieinhalbjährige Weltreise völlig überraschend zu einem dererfolgreichsten deutschen Kino-Dokumentarfilme der letzten Jahreavanciert war, planen keine Fortsetzung ihres Projekts: "Das istüberhaupt kein Thema, so etwas lässt sich nicht wiederholen", sagteWeisser im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).Der Film besteche unter anderem dadurch, "dass er so unbedarft undauthentisch ist". Ursprünglich sei er auch nur für Freunde undFamilie gedacht gewesen. Mittlerweile hat "Weit" rund 440.000Besucher in die Kinos gelockt."Wenn wir jetzt noch einen machen würden, dann wäre es gleich eineFilmproduktion", fügte Allgaier hinzu. Das aber könne nichtfunktionieren. Der Kameramann, der mit seiner Lebensgefährtin rund97.000 Kilometer zurückgelegt hatte, ohne auch nur einmal einFlugzeug benutzen, war schon übers Trampen zu seinem Beruf gekommen:"Nach der Schule bin ich durch Neuseeland getrampt. Mich hat dannjemand mitgenommen und gefragt, was ich denn machen will, wenn ichwieder in Deutschland bin. Ich hab ihm gesagt, dass ich Lust hätte,mal fürs Fernsehen zu arbeiten. Und er sagte: Ich bin Chef einesneuseeländischen Fernsehsenders, komm doch einfach mal zu uns. Daswar an einem Freitag, am Montag habe ich mein Praktikum begonnen undwar dann drei Monate da und habe die Basics gelernt. Damit habe ichdann ein Praktikum in Deutschland gekriegt, hab lange bei einemRegionalsender gearbeitet und bin dann irgendwann zum SWR gerutscht,ohne Ausbildung oder Studium."Statt eines neuen Films wollen die beiden nun ein ganz anderesProjekt in Angriff nehmen: "Wir sind in einer Gruppe von etwa 15Leuten, suchen langfristig nach Land und wollen einGemeinschaftsprojekt gründen", berichtete Weisser. "Wir wollen einengroßen Garten haben und vor allem ein Kulturprojekt starten, das unsdie Möglichkeit gibt, Leute aus aller Welt zu uns einzuladen und mitihnen ein kulturelles Programm auf die Beine zu stellen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell