NOZ: NOZ: FDP will bei Jamaika-Sondierung auf Verschlankung von ARD und ZDF drängen

Osnabrück (ots) - FDP will bei Jamaika-Sondierung aufVerschlankung von ARD und ZDF drängenGeneralsekretärin Beer: Rundfunkbeitrag mittelfristig senkenOsnabrück. Im Streit um die Zukunft des öffentlich-rechtlichenRundfunks will die FDP in einem möglichen Jamaika-Bündnis im Bund aufeine Verschlankung von ARD, ZDF und Deutschlandfunk drängen. In einemGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) forderteFDP-Generalsekretärin Nicola Beer "eine Neudefinition des Auftragesdes öffentlich-rechtlichen Rundfunks, verbunden mit einerVerschlankung". "Über eine Präzisierung des Grundversorgungsauftragesmit Fokus auf Public-Value und eine klare Aufgabenbeschreibungmöchten wir erreichen, dass der Rundfunkbeitrag nicht nur stabilbleibt, sondern mittelfristig gesenkt werden kann", sagte dieGeneralsekretärin. "Das werden wir ansprechen in der Sondierung."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell