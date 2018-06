NOZ: NOZ: FDP stärkt Bundesinnenminister Seehofer im Asylstreit den Rücken

Osnabrück (ots) - FDP stärkt Bundesinnenminister Seehofer imAsylstreit den RückenParteivize Kubicki: Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenzeentspricht geltendem RechtOsnabrück. FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki unterstütztBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Absicht, künftigFlüchtlinge ohne Bleibeperspektive schon an der Grenzezurückzuweisen. Die Position Seehofers entspreche " exakt dergeltenden Rechtslage", sagte Kubicki der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Donnerstag). Der Bundestagsvizepräsident kritisierte dieIntervention von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die SeehofersMasterplan wegen dieses Vorhabens gestoppt hatte. " Es ist schonverwunderlich, dass über die Anwendung von Gesetzen überhaupt einDisput entsteht", sagte der Jurist. Der CSU warf Kubicki allerdingsvor , als Teil der Bundesregierung in den Jahren 2013 bis 2017 indieser Frage "nichts getan" zu haben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell