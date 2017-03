NOZ: NOZ: Europäische Richterverbände gründen Hilfsfonds für türkische Kollegen

Osnabrück (ots) - Europäische Richterverbände gründen Hilfsfondsfür türkische KollegenDRB-Bundesgeschäftsführer Rebehn: Zeichen der Solidarität - 200Hilfsanfragen aus der TürkeiOsnabrück. Europäische Richterverbände haben einen Hilfsfondsgegründet, der inhaftierte oder aus ihrem Amt entlassene türkischeRichter und Staatsanwälte und deren Familien unterstützt. An demFonds mit einem Startkapital von rund 50 000 Euro beteiligen sichRichterverbände aus allen Teilen Europas. In einem Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte der Geschäftsführer desDeutschen Richterbundes, Sven Rebehn: "Wir beobachten mit großerSorge, wie Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Rückbau desRechtsstaats in der Türkei vorantreibt." Deshalb müsse man handeln:"Mit dem Hilfsfonds wollen die europäischen Richterverbände einZeichen der Solidarität mit den betroffenen Richtern undStaatsanwälten setzen."Größere Spenden seien bisher aus der Schweiz, Deutschland,Frankreich, Portugal, Irland und England geflossen. Der DeutscheRichterbund hat zunächst 10 000 Euro bereitgestellt. Rebehn sagte:"Mehr als 200 Hilfsanfragen aus der Türkei haben die EuropäischeRichtervereinigung inzwischen erreicht, Tendenz stark steigend." DerFonds prüfe in jedem Einzelfall anhand seiner Statuten, ob derAntragsteller gefördert werden könne. "Es handelt sich vielfach umverzweifelte Hilferufe von Familien mit Kindern, die in existenzielleNot geraten sind, weil der Familienvater inhaftiert ist und der Staatdas Vermögen der Familie konfisziert hat", sagt Rebehn. Oft wüsstendie Beschuldigten, ihre Familien und Anwälte über Monate nicht,welcher strafrechtlicher Vorwurf erhoben werde. Der Geschäftsführerdes Richterbundes kritisierte: "Das hat mit fairen, rechtsstaatlichenVerfahren nichts zu tun." In der Regel zahlt der Fonds einen Zuschusszum Lebensunterhalt, mit dem die Familien etwa drei bis vier Monateüber die Runden kommen.Tausende Richter und Staatsanwälte hat die türkische Regierungseit dem gescheiterten Staatsstreich vom 15. Juli 2016 entlassen oderinhaftiert, weil sie Anhänger des islamischen Predigers FethullahGülen sein sollen. Rebehn sieht auch die EU-Kommission gefordert:"Der EU-Beitrittskandidat Türkei ist dabei, den Rechtsstaat und eineunabhängige Justiz abzuwickeln. Die Reaktionen darauf aus Brüsselsind zu zaghaft, die EU-Kommission muss den politischen Druck aufAnkara erhöhen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell