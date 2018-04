NOZ: NOZ: EVP-Fraktionschef Weber fordert weitere Sanktionen gegen Russland

Osnabrück (ots) - Deutsche Staatsspitze sollte Fußball-WM inRussland boykottierenOsnabrück.- Der Fraktionschef der christdemokratischenEVP-Fraktion im Europaparlament Manfred Weber fordert weitereSanktionen gegen Russland. In einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Montag) sagte der CSU-Europapolitiker: "Europamuss bei neuen Eskalationen seitens der russischen Regierung zuweiteren Maßnahmen bereit sein." Zur Begründung nannte Weber daspolitische Vorgehen der russischen Regierung, die nach wie vormilitärische Gewalt als Mittel der Politik einsetze. "SolangeRussland in der Ostukraine einen stillen Krieg führt und mitDesinformationskampagnen Europa destabilisieren will, muss sichEuropa verteidigen." Seiner Ansicht nach hat Russland "ein schwachesund zerstrittenes Europa als Ziel, um selbst neue Stärke zugewinnen." Er füge hinzu: "Das dürfen wir nicht zulassen - auch wennwir immer gesprächsbereit bleiben müssen. Das sind die zweiLeitplanken der Russland-Politik."Mit Blick auf die Fußball-WM in Russland forderte Weber, diedeutsche Staatsspitze sollte nach dem Vorbild der Briten nicht an denSpielen teilnehmen: "Wir dürfen Putin keinen diplomatischenPropaganda-Erfolg gönnen." Weber lehnt Sanktionen gegen Ex-KanzlerGerhard Schröder (SPD), der Aufsichtsratschef beim russischenEnergiekonzern Rosneft ist und als wichtigster Lobbyist für denrussischen Präsidenten Putin gilt, allerdings ab. Der CSU-Politikersagte: "Jeder Politiker muss selbst überlegen, wie er mit seinemAndenken und seiner politischen Leistung umgeht. Da richtet sichGerhard Schröder selbst, das muss man nicht weiter kommentieren."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell