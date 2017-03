NOZ: NOZ: EU-Parlaments-Vize fordert radikale Reform der EU

Osnabrück (ots) - EU-Parlaments-Vize fordert radikale Reform derEUGraf Lambsdorff: Kommission von 28 auf 16 Mitglieder verkleinernOsnabrück. Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments AlexanderGraf Lambsdorff hat die Reformvorschläge der EU-Kommission als"staubtrockene Diskussionspapiere" kritisiert. In einem Gespräch mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) forderte derFDP-Politiker eine radikale Reform der EU-Behörden selbst. So solltedie EU-Kommission von 28 auf 16 Mitglieder schrumpfen.Lambsdorff sagte: " Es muss ein neuer Anlauf unternommen werden,um die Kommission endlich auf eine vertretbare Zahl von Mitgliedernzu verkleinern." Bei einer Reduzierung auf 16 Kommissare könnten diefünf großen Mitgliedstaaten - darunter Deutschland - einen ständigenKommissar stellen. Die übrigen elf Posten könnten zwischen den 22kleineren Mitgliedstaaten im Zuge der Rotation aufgeteilt werden."Der Austritt Großbritanniens aus der EU bietet außerdem dieChance für eine Reform des europäischen Wahlrechts", sagteLambsdorff. Jeder Bürger sollte zwei Stimmen erhalten - eine wiebisher für Abgeordnete aus den einzelnen Ländern, eine andere füreuropaweite Listen, wo sich eine Partei EU-weit mit ihrem Kandidatenbewerben könne. "Das würde den europäischen Charakter der Wahlstärken", so der Politiker.EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Mittwoch fünfSzenarien für die Zukunft der EU vorgestellt. Diese reichen von einem"Weiter wie bisher" bis hin zu einem Europa der verschiedenenGeschwindigkeiten.Lambsdorff kritisierte zudem die schleppende Debatte über Reformender EU. Er sagte: "Ausschweifende akademische Diskurse über dieZukunft der EU sind ein Luxus, denn wir uns angesichts der akutenHerausforderungen nicht mehr leisten können." Konkrete Schritte seiennötig, um die zahlreichen Krisen zu bewältigen. "Die Bürger erwartenzu Recht eine handlungsfähige Union, die Ergebnisse liefert."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell