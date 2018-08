NOZ: NOZ: Dunja Hayali wurde wegen Boris Becker Journalistin

Osnabrück (ots) - Dunja Hayali wurde wegen Boris BeckerJournalistinZDF-Moderatorin wollte ihrem damaligen Idol nahekommen -44-Jährige will bei Twitter und Facebook kürzer treten - Fan derNationalhymneOsnabrück. ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat wegen ihres einstigenIdols Boris Becker eine journalistische Laufbahn eingeschlagen:"Eigentlich darf man das heute ja gar nicht mehr so laut sagen, aberes stimmt," sagte die 44-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). Sie habe als Jugendliche leistungsmäßig Tennis gespieltund sei ein "großer Boris-Becker-Fan mit Herz und Leidenschaft"gewesen. Schließlich habe sie sich gefragt: Wie lernst du den kennen?"Ich hatte zwar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, Journalistzu sein, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass die immermitgereist sind, um über ihn zu berichten. Und hab mir gedacht: Wenndu nicht Tennisprofi wirst, dann eben Journalistin."Für ihr Debüt als Moderatorin des "Aktuellen Sportstudios" im ZDFan diesem Samstag hatte sich Hayali Studiogäste gewünscht, die amEnde auch für sie unerreichbar waren: "Natürlich tritt man an Özilund auch an den DFB heran, aber die wollen nicht. Schade, aber fürein Gespräch braucht man immer zwei. Allerdings frage ich mich auch:Was für eine Diskussion hätten wir jetzt, wenn Özil das Torgeschossen hätte, das uns ins Achtelfinale gebracht hätte?"Mit dabei ist am Samstag hingegen Hayalis 14-jährige GoldenRetriever-Hündin Emma, die von der Moderatorin als "Glücksbringer"aus Berlin mitgebracht wird. Viel Studioerfahrung besitzt Emmaallerdings nicht, denn nach Auskunft ihres Frauchens ist sie "so gutwie nie" dabei, wenn Hayali das "Morgenmagazin" moderiert: "Emma istein Morgenmuffel und Langschläfer - genauso wie ich. Die macht dreiKreuze, wenn ich um halb fünf die Tür zuziehe und sie weiterpennenkann."Die Moderatorin, die täglich mehrere Stunden bei Facebook undTwitter verbringt, kündigte an, online künftig etwas kürzer treten zuwollen: "Ich muss schon zugeben, dass ich in den letzten drei, vierJahren einiges an Lebensqualität eingebüßt habe. Deshalb wolle siedas "ein bisschen" reduzieren. "Die Balance und Seelenhygiene musswieder zurückkommen".Etwas Besonderes sei für sie die deutsche Hymne, sagte Hayaliweiter: "Ich höre und singe die Nationalhymne gerne, weil ichpatriotisch veranlagt bin. Wo immer ich bin und beim Fußball dieHymne höre, habe ich den Impuls aufzustehen - dann drehe ich mich um,und da quatschen die Leute, hören nicht hin oder gucken woandershin."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell