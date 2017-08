NOZ: NOZ: Deutschlands beste Lehrerin: Bei der Erziehung an Afrika orientieren

Osnabrück (ots) - Deutschlands beste Lehrerin: Bei der Erziehungan Afrika orientierenMarie-Christine Ghanbari plädiert für Bewegung statt Materialismus- "Kinder brauchen nicht viel, um glücklich zu sein"Osnabrück. Westliche Länder sollten sich bei der Erziehung dieafrikanische Kultur zum Vorbild nehmen. Dafür plädiertMarie-Christine Ghanbari (34), die es als einzige deutsche Lehrerinin diesem Jahr in die Top Ten des "Global Teacher Prize" geschaffthat. "Vieles aus der afrikanischen Kultur könnte man auch bei unsübernehmen", sagte die Pädagogin aus Münster der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag). Dazu zähle unter anderem die Wertschätzung derBewegung. Körperliche und sportliche Aktivitäten seien essentiell fürdie kindliche Entwicklung.Für ihre Promotion hatte Deutschlands vermeintlich beste Lehrerinlängere Zeit in Nigeria unterrichtet - ein Aufenthalt, der sie tiefgeprägt hat: "Das hat mir gezeigt, dass man nicht viel braucht, umglücklich zu sein. Es geht nicht um Materialismus, es geht nichtdarum, das bessere Handy zu haben. Wir müssen die Schüler dahinbringen, dass nicht Geld oder Leistung entscheidend sind, sondern daseigene positive Körpergefühl", sagte die Lehrerin, die an einerGesamtschule im münsterländischen Gescher Mathematik, Deutsch undSport unterrichtet. Generell könnten Erwachsene viel von Kindernlernen, ist die 34-Jährige überzeugt: "Spontaneität, nicht über allesnachdenken, Vertrauen. Kinder haben ein Urvertrauen, das es unbedingtzu bewahren gilt."Marie-Christine Ghanbari war in diesem Jahr die einzige Deutscheim Finale des mit einer Million Dollar Preisgeld dotierten weltweitenLehrerwettbewerbs. Bei der Preisverleihung im März in Dubaitriumphierte allerdings die Kanadierin Maggie MacDonnell. Beworbenhatten sich mehr als 20.000 Lehrer aus 179 Ländern.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell