NOZ: NOZ: Deutschland nimmt mehr als 12.000 Asylbewerber aus anderen Staaten zurück

Osnabrück (ots) - Deutschland nimmt mehr als 12.000 Asylbewerberaus anderen Staaten zurückDublin-Verfahren: Zugleich schickte Bundesrepublik 4000 Migrantenin andere LänderOsnabrück. Deutschland hat im vergangenen Jahr mehr als 12.000Asylbewerber aufgrund der sogenannten Dublin-Verordnung aus anderenStaaten zurückgenommen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung"(Donnerstag) unter Berufung auf Zahlen aus demBundesinnenministerium. Zugleich schickte die Bundesrepublik fast4000 Migranten in andere Länder zurück, wo nun über deren Asylantragentschieden wird.Die meisten Asylbewerber übernahm Deutschland aus Schweden, dasetwa 3700 Menschen nach Deutschland überstellte. Es folgen dieNiederlande (1686), die Schweiz (1277), Dänemark (1109) und Belgien(763). Insgesamt waren es 12091 Überstellungen. Laut Ministeriumerfolgten die Rücküberführungen in der Regel, weil die Migrantenbereits in Deutschland einen Asylantrag gestellt, aber das Verfahrennicht abgewartet hatten. Zudem übernimmt Deutschland Antragssteller,deren Ehepartner oder Kinder in der Bundesrepublik entweder Asylbegehren oder denen bereits Schutz gewährt wird. Die größte Gruppeder Betroffenen waren laut Ministerium mit etwa 30 Prozent Iraker.Die meisten Asylbewerber aus Deutschland zurück nahmen demnachItalien (916) und Polen (884). Deutlich weniger Migranten wurden nachSpanien (351), Ungarn (294) und Schweden (280) überstellt.Das Dublin-System sieht vor, dass ein Asylverfahren dort geführtwird, wo ein Migrant zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat.Die Rücküberstellungen nach Griechenland sind allerdings 2011 nachGerichtsurteilen ausgesetzt worden. Ebenso hatte die Bundesregierungim Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vom sogenanntenSelbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht und sich vor allem in Bezug aufsyrische Migranten für zuständig erklärt. In solchen Fällen erfolgtkeine Rückschiebung.