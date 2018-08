NOZ: NOZ: Deutscher Richterbund: Fall Chemnitz kann Vertrauen in den Rechtsstaat beschädigen

Osnabrück (ots) - Deutscher Richterbund: Fall Chemnitz kannVertrauen in den Rechtsstaat beschädigenGeschäftsführer Rebehn: "Justiz wird sabotiert" - DeutscherAnwaltverein verurteilt SelbstjustizOsnabrück. Der Deutsche Richterbund verurteilt dieVeröffentlichung eines Haftbefehls zum Tötungsdelikt in Chemnitzscharf. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Donnerstag) sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn, es sei"unverantwortlich, dass hier zur politischen Stimmungsmache dieArbeit der Justiz sabotiert und rechtsstaatliche Grundsätzemissachtet werden". Der Vorfall sei geeignet, das Vertrauen in denRechtsstaat und seine Institutionen zu beschädigen."Die Veröffentlichung eines Haftbefehls wie im Fall Chemnitz isteine neue Dimension", sagte Rebehn. Ein vergleichbarer Fall sei ihmnicht bekannt. Die Veröffentlichung beeinträchtige einrechtsstaatliches Verfahren, weil es Zeugen beeinflussen und weitereErmittlungen erschweren könne. "Zudem stellt es den Beschuldigtenöffentlich an den Pranger", sagte Rebehn. Deshalb sei es richtig undwichtig, dass die Staatsanwaltschaft jetzt mit Nachdruck untersuche,wer den Haftbefehl im Chemnitzer Fall öffentlich gemacht hat.Aufklärung fordert auch der Deutsche Anwaltverein (DAV). MichaelRosenthal, Mitglied des DAV-Strafrecht-Ausschusses, verwies in der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) darauf, dass diepersönlichen Daten eines Beschuldigten geschützt werden müssten. AuchEhefrauen und Kinder könnten betroffen sein, wenn derartige Dokumenteveröffentlicht werden. "Das Gewaltmonopol liegt beim Staat,Selbstjustiz darf es nicht geben", forderte Rosenthal.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell