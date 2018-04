NOZ: NOZ: Deutsche Wirtschaft setzt auf wirtschaftlichen Wandel in Kuba

Osnabrück (ots) - Deutsche Wirtschaft setzt auf wirtschaftlichenWandel in KubaDIHK-Außenwirtschaftschef Treier: Exporte wachsen auf fast 250Millionen Euro - Neues Büro auf der Karibikinsel eröffnetOsnabrück. Die deutsche Wirtschaft setzt für die Zeit nach derCastro-Ära auf anhaltenden wirtschaftlichen Wandel auf Kuba. "Immermehr deutsche Unternehmen sind auf Kuba aktiv, zum großen Teil imHandel. Aber auch das Interesse an Joint-Ventures mit der kubanischenWirtschaft und an Investitionen nimmt zu", sagte Volker Treier,Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie und Handelskammertags(DIHK), der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag)."Der DIHK hat deshalb vor kurzem auf Kuba eine eigene Delegationder deutschen Wirtschaft gegründet, um die Nachfrage der Unternehmennach Marktinformationen und Unterstützungsleistungen besser bedienenzu können", sagte Treier weiter. Von 2016 auf 2017 ist der Wertdeutscher Export auf die Karibikinsel nach DIHK-Angaben um mehr alsvier Prozent auf jetzt fast 250 Millionen Euro gestiegen. "Dengrößten Anteil daran hat der Maschinenbau mit mehr als 20 Prozentdavon", so Treier.Für die deutsche Wirtschaft stellt sich laut DIHK diewirtschaftliche Öffnung Kubas als "Politik der kleinen Schritte" dar."Darauf können sich deutsche Unternehmen einigermaßen einstellen,zumal die kubanische Seite zum Beispiel durch ihre sehr umfassendeund durchaus transparente Ausschreibungspolitik gut aufgestellt ist",sagte Treier der "NOZ". Und weiter: "Wie sich die Geschäfteentwickeln werden, hängt wesentlich davon ab, ob und wann dieUS-Sanktionen fallen und wie sich die neue Regierung Kubaswirtschaftspolitisch weiter ausrichtet".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell