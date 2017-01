NOZ: NOZ: Deutsche Generalkonsulin würdigt polnische Zivilgesellschaft

Osnabrück (ots) - Deutsche Generalkonsulin würdigt polnischeZivilgesellschaftPieper vor Merkel-Besuch: Das Stärkste, was dieses Land hatOsnabrück. Wenige Tage vor dem Besuch von Bundeskanzlerin AngelaMerkel in Polen hat die deutsche Generalkonsulin in Danzig, CorneliaPieper, die Bürgerproteste gegen die nationalkonservative Regierungin Warschau als Zeichen für eine lebendige Demokratie in Polengewürdigt. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Montag) sagte die frühere FDP-Vizechefin: "Das Stärkste, was Polenhat, ist seine Zivilgesellschaft".Kaum irgendwo sonst in Europa gebe es Orte, wo wie kürzlich inWarschau "ad hoc 25 000 bis 100 000 Menschen auf die Straße gehen",erklärte Pieper. Die starke Zivilgesellschaft mache "auch die Stärkeunserer deutsch-polnischen Beziehungen aus", ergänzte die Diplomatin,die Deutschland seit 2014 als Generalkonsulin im Norden Polensvertritt. Sie betonte aber auch, dass die Regierung der Partei Rechtund Gerechtigkeit (PiS) sich trotz politischer Differenzen mit derBundesregierung im Jahr des 25. Bestehens des deutsch-polnischenNachbarschaftsvertrages 2016 "um gute Kontakte bemüht" habe.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell