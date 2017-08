NOZ: NOZ: Deutsch-türkische Beziehungen: Weil sieht keine Chance auf Zusammenarbeit mit Provinz Konya

Osnabrück (ots) - Deutsch-türkische Beziehungen: Weil sieht keineChance auf Zusammenarbeit mit Provinz KonyaMinisterpräsident sieht in Niedersachsen lebende Türkischstämmigeals Opfer von Erdogans PolitikOsnabrück. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)sieht angesichts der verschlechterten Beziehungen zur Türkei keineChance für die 2014 angekündigte Partnerschaft mit der türkischenProvinz Konya mehr. "Aktuell ist zwischen dem Land Niedersachsen undder Region Konya eine Zusammenarbeit nicht möglich", sagte Weil der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Die aktuelle politischeEntwicklung in der Türkei gibt wenig Anlass zur Hoffnung, dass sichdaran kurzfristig etwas ändern könnte", ergänzte er. Beim Besucheiner großen niedersächsischen Delegation hatten Weil und derGouverneur der Provinz 2014 eine Absichtserklärung zu einer engerenZusammenarbeit abgegeben. Diese habe sich jedoch nicht verstetigenlassen, bilanziert die Staatskanzlei.Weil kritisiert die türkische Politik, insbesondere die Verfolgungdes Schriftstellers Dogan Akhanli. "Wir betrachten die politischenEntwicklungen in der Türkei mit großer Sorge, insbesondere diemassive Unterdrückung von Meinungsfreiheit und die Inhaftierungen vonAndersdenkenden", sagte Weil. Der SPD-Politiker warf dem türkischenStaatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, auch die niedersächsischeGesellschaft zu belasten: "Betroffen von den gezielten Eskalationendes türkischen Präsidenten sind mittelbar auch die hier bei unslebenden türkischstämmigen Menschen. Sie sind angesehene undselbstverständliche Teile unserer Gesellschaft und das soll auch sobleiben", stellte Weil klar.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell