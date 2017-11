NOZ: NOZ: Debatte um Abschiebungen: Deutsche Rückkehrquote EU-weit vorn

Osnabrück (ots) - Debatte um Abschiebungen: Deutsche RückkehrquoteEU-weit vornMehr abgelehnte Asylbewerber ausgereist - Linke beklagt"Abschiebehysterie"Osnabrück. In Deutschland lag die Zahl der abgelehntenAsylbewerber, die ausreisten beziehungsweise abgeschoben wurden, inden ersten neun Monaten höher als die Zahl der Menschen, dieendgültig zur Ausreise aufgefordert wurden. Das berichtet die "NeueOsnabrücker Zeitung" (Samstag). So verließen von Januar bis Septemberknapp 39.000 abgelehnte Asylbewerber das Land, während in diesemZeitraum nur knapp 35.000 Ausreiseentscheidungen gegenüberabgelehnten Asylbewerbern rechtsgültig wurden. Diese Zahlen gehen ausder Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage derLinken-Fraktion hervor. Rechtsgültig sind solche Asylablehnungen,wenn sie gerichtlich bestätigt wurden oder die Betroffenen gegen siekeine Rechtsmittel einlegten.Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit an der Spitze.Die EU hat für Deutschland für das Jahr 2016 eine Rückkehrquote vonknapp 106 Prozent errechnet, wie die Antwort der Bundesregierungzeigt. Dabei wird die Zahl der freiwilligen Ausreisen undAbschiebungen ins Verhältnis zu den rechtskräftig gewordenenAblehnungsbescheiden gesetzt. Deutschland belegt den ersten Platz inder EU vor Malta mit 101 Prozent. Im europäischen Durchschnitt werdenknapp 46 Prozent erreicht. Allerdings erklärt die Bundesregierung,dass "sie sich die Berechnungsmethode (der EU) und die sich hierausergebenden Zahlen nicht zu Eigen (macht)."Die innenpolitische Expertin der Linken, Ulla Jelpke, sagte: "DieZahlen belegen in keiner Weise die immer wieder offiziell beklagtenDefizite bei Abschiebungen, im Gegenteil." Die Bundestagsabgeordnetekritisierte: "Dennoch wurde das Land in eine Art Abschiebehysterieversetzt. Das muss aufhören."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell