NOZ: NOZ: DRK-Präsidentin: 13,1 Millionen Menschen in Syrien brauchen Hilfe

Osnabrück (ots) - Hasselfeldt lobt Aufstockung der Gelder durchBundesregierungOsnabrück.- Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat die Aufstockung derhumanitären Hilfe für die Menschen in Syrien durch dieBundesregierung begrüßt und als "dringend nötig" bezeichnet. "DerBedarf für unparteiliche, neutrale und unabhängige humanitäre Hilfeist riesig", sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag) mit Blick auf die zusätzlichenBundesmittel von einer Milliarde Euro.Fast 70 Prozent der Syrer leben laut DRK in extremer Armut. 13,1Millionen Menschen seien auf Unterstützung angewiesen. "Die Menschenhaben häufig keinen Zugang zu sauberem Wasser und grundlegenderGesundheitsversorgung", erklärte Hasselfeldt. Zudem fehle es anEinkommensmöglichkeiten für den Lebensunterhalt und oft sei dieBasisinfrastruktur zerstört, beschädigt oder überlastet.Das DRK ist laut Hasselfeldt seit sieben Jahren in Syrien aktivund unterstützt dort seine Schwestergesellschaft, den SyrischenArabischen Roten Halbmond, der monatlich für rund 4,5 Millionen Syrerhumanitäre Hilfe leistet. Der Rote Halbmond sei in der Syrienkrisedie einzige landesweit tätige Organisation für humanitäre Hilfe.