NOZ: NOZ: DGB: Nahles muss in der Teilzeit-Frage Kleinbetriebsklausel streichen

Osnabrück (ots) - DGB: Nahles muss in der Teilzeit-FrageKleinbetriebsklausel streichenGewerkschaften fordern von Bundesarbeitsministerin Nachbesserungenim GesetzentwurfOsnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert in derDiskussion um Auswege aus der "Teilzeitfalle" deutlich mehr Rechtefür die Arbeitnehmer. In einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf vonBundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), die der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Montag) vorliegt, drängen die Gewerkschaftenunter anderem auf Streichung der so genannten "Kleinbetriebsklausel".Nach dem Entwurf von Nahles soll das gesetzliche Recht auf Rückkehrin eine Vollzeitstelle nur dann gelten, wenn der Arbeitgeber mehr als15 Mitarbeiter beschäftigt. Der DGB kritisiert, die Klausel habe zurFolge, "dass insbesondere Frauen, die in kleinen Betriebenüberproportional vertreten sind und häufig in Teilzeit arbeiten, ihreArbeitszeitwünsche nicht durchsetzen können". Das verfestige diestrukturelle Benachteiligung von Frauen und konterkariere das Zieldes Gesetzes, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach forderte stattdessen "einRecht auf befristete Teilzeit, unabhängig von der Betriebsgröße unddem Anlass". Der DGB drängt auch auf mehr rechtliche Möglichkeitenfür die Arbeitnehmer, ihre Forderungen durchzusetzen. Buntenbachbetonte: "Wünsche nach verkürzter Arbeitszeit lassen sich seltenaufschieben. Genau das passiert aber, wenn der Arbeitgeber esablehnt, die Arbeitszeit zu reduzieren und die Beschäftigten einGericht einschalten müssen." Bis zum Richterspruch dauere es oftMonate oder gar Jahre. Bis dahin müsse im bisherigen Umfangweitergearbeitet werden. Die Gewerkschafterin forderte: "Das mussdringend korrigiert werden: Arbeitnehmer müssen die Arbeitszeitvorläufig reduzieren können, bis der Rechtsstreit beigelegt ist."