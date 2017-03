NOZ: NOZ: DGB-Chef Hoffmann: Schulz verfolgt richtige Strategie, um AfD zu stoppen

Osnabrück (ots) - DGB-Chef Hoffmann: Schulz verfolgt richtigeStrategie, um AfD zu stoppenScharfe Kritik an Kurs der Arbeitgeber - "Das verträgt sich nichtmit sozialer Marktwirtschaft"Osnabrück. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verfolgt nachEinschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) die richtigeStrategie um den Vormarsch der AfD zu stoppen. Im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) erhob DGB-Chef Reiner Hoffmannzugleich scharfe Kritik an den Arbeitgebern.Hoffmann nannte Schulz' Strategie, auf soziale Gerechtigkeit zusetzen, "genau richtig, auch, um den Vormarsch der AfD zu stoppen".Die AfD geriere sich als Partei der kleinen Leute. Das sei abergrober Unfug, wenn man sich das Programm der Partei anschaue. "Malist sie für den Mindestlohn, dann ist sie dagegen. Zudem will sie dieArbeitslosenversicherung privatisieren und Steuern senken, aber nichtfür die kleinen oder mittleren Einkommen, sondern für die Reichen."An die Arbeitgeber appellierte Hoffmann, "die Sorgen der Menschenendlich ernst zu nehmen". Deutschland habe trotz allerwirtschaftlichen Erfolge den größten Niedriglohnsektor in Europa.Zudem hätten 17 Prozent der 24- bis 35-Jährigen nur befristeteArbeitsverträge. "Das darf man nicht schönreden", sagte der DGB-Chef.Er kritisierte: "Die Arbeitgeber fordern ständig sichereRahmenbedingungen für ihre Geschäfte, weigern sich aber, den Menschensichere Rahmenbedingungen im Erwerbsleben und im Alter zugarantieren. Das muss sich ändern. Das verträgt sich nicht mitsozialer Marktwirtschaft."Menschen immer wieder nur mit befristeten Arbeitsverträgen zubeschäftigen führe im Übrigen auch dazu, dass Deutschland einDemografie-Problem habe. "Wenn die Menschen nicht planen können,gründen sie deutlich seltener oder später Familien", betonteHoffmann. Mit Blick auf die Altersvorsorge verlangte er erneut eineAnhebung des Rentenniveaus auf 50 Prozent und eine paritätischeBeteiligung der Arbeitgeber an der Finanzierung.Der DGB-Chef kündigte an, die Gewerkschaften wolltenparteipolitisch unabhängig bleiben und würden keine Wahlempfehlungabgeben, allerdings Anforderungen zur Bundestagswahl formulieren.Dazu gehörten "selbstverständlich" auch Steuerreformen undUmverteilung. "Es ist zum Beispiel überhaupt nicht erklärlich, dassKapitalerträge nur mit einem Steuersatz von 25 Prozent belegtwerden."DGB distanziert sich von SPD-Vorschlag zu ManagergehälternVorsitzender Hoffmann: Vorstandsvergütungen weiter im AufsichtsratbeschließenOsnabrück. In der Diskussion um die Deckelung von Managergehälternbezweifelt der Deutsche Gewerkschaftsbund die Wirksamkeit eineszentralen SPD-Vorschlags. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag): "Ich bin dagegen, dassVorstandsvergütungen von Hauptversammlungen beschlossen werden."Hoffmann forderte, man müsse sich, gerade bei den im Dax notiertenUnternehmen, die Eignerstruktur anschauen. Da gebe es vieleinternationale Finanzinvestoren. Und dass diese einen Beitrag dazuleisten, Managergehälter zu kappen, halte er für "außerordentlichunwahrscheinlich". Der Gewerkschafter hält es stattdessen "nach wievor für richtig, dass der Aufsichtsrat über die Vergütungen derManager entscheidet".Auf Fragen nach der Rolle der Arbeitnehmervertreter in denAufsichtsräten sagte Hoffmann, extrem hohe Vergütungen undAbfindungen würden zu Recht kritisiert. Allerdings warne er davor,das Kind mit dem Bade auszuschütten. "Kritiker wie Jens Spahn von derCDU versuchen, die Mitbestimmung insgesamt zu diskreditieren. Das istein durchsichtiges Manöver." Außerdem verwies der DGB-Chef auf dasDoppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden, den die Anteilseignerstellen "und mit dem die Arbeitnehmerbank immer überstimmt werdenkann".Der DGB-Chef betonte: "Wir brauchen nicht weniger, sondern mehrMitbestimmung, damit wir gute Arbeit in Betrieben und Verwaltungenhaben." Es sei enorm, was 180 000 Betriebsräte und 220 000Personalräte Tag für Tag leisteten. "Ohne sie gäbe es noch vielhäufiger Exzesse und das Streben nach kurzfristigen Profiten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell