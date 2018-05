NOZ: NOZ: Commerzbank-Chefvolkswirt beklagt Realitätsverweigerung in Rom

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Osnabrück (ots) - Krämer beklagt Realitätsverweigerung in RomCommerzbank-Chefvolkswirt: Verantwortungslose HaushaltspolitikOsnabrück. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hat die Steuer-und Ausgabe-Pläne der künftigen Populisten-Regierung in Italien als"gefährlich" gebrandmarkt. "Die Staatsschuld Italiens beträgt bereitsheute 132 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, mehr als das Doppeltedessen, was der Maastricht-Vertrag erlaubt", sagte Krämer im Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). "Eine so aggressiveHaushaltspolitik ist vor diesem Hintergrund verantwortungslos."Die bevorstehende Koalition der rechten Lega mit derFünf-Sterne-Bewegung will Steuern und das Rentenalter senken sowieein Mindesteinkommen einführen. Zudem will das Bündnis dieVerschuldungsregeln der Eurozone neu verhandeln. "Dahinter stecktRealitätsverweigerung", urteilt Krämer, der den Grund für ItaliensMisere vor allem beim Staat sieht. "Italien bietet so schlechteRahmenbedingungen für Unternehmen wie manch ein mittelamerikanischesLand." Daran habe sich in den letzten Jahren wenig geändert.