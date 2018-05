NOZ: NOZ: CDU-Innenexperte fordert mehr interne Kontrollen im Bamf

Osnabrück (ots) - CDU-Innenexperte fordert mehr interne Kontrollenim BamfMathias Middelberg: Strukturen der Flüchtlingsbehörde grundlegendüberprüfenOsnabrück. In der Bamf-Affäre fordert der innenpolitische Sprecherder CDU/CSU-Fraktion, Mathias Middelberg, über das Krisenmanagementdes Innenministeriums hinaus eine grundlegende Überprüfung derStrukturen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge . In einemGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagteMiddelberg: "Der Bremer Außenstelle vorerst Asylentscheidungen zuverbieten, ist ein erster richtiger Schritt." Wichtig sei aber jetztdie durch den Bundesrechnungshof schon aufgenommene Systemprüfung desBamf. "Fehler einzelner Personen wird man nie komplett verhindernkönnen. Entscheidend ist aber, dass eine Behörde so aufgebaut ist,dass sie solche Mängel selbst aufdecken und zügig darauf reagierenkann", sagte Middelberg. "Vor allem die internen Kontrollen im Bamfmüssen deshalb ausgebaut werden."Middelberg begrüßte vor diesem Hintergrund das vonBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigte neueQualitätsmanagement, wonach künftig jede zehnte Asyl-Entscheidung inder Bamf-Zentrale überprüft werden soll. Der CDU-Politiker sagte:"Unser Ziel ist eine gut funktionierende Flüchtlingsbehörde, in derenEntscheidungen man Vertrauen haben kann."Nach Ansicht Middelbergs muss das Bamf bei Asylentscheidungenseine Fehlerquote noch weiter senken, also die Zahl der Fälle, dievor Gericht bei Klagen keinen Bestand haben. "Die Fehlerquote istnoch zu hoch, aber nicht so hoch wie vielfach kritisiert wird", sagteder Politiker. Gegenwärtig seien die Klagen gegen BAMF-Entscheidungenin der ersten Instanz zu 18 Prozent erfolgreich. "Aber man mussehrlicherweise sagen, dass auch sonst Kläger bei Verwaltungsgerichtenzu etwa 10 Prozent Erfolg haben."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell