NOZ: NOZ: CDU-Generalsekretär: Auch die Verfasser von Hetze in sozialen Netzwerken verfolgen

Osnabrück (ots) - CDU-Generalsekretär: Auch die Verfasser vonHetze in sozialen Netzwerken verfolgenTauber: Löschen strafbarer Inhalte reicht nicht ausOsnabrück. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat den vonJustizminister Heiko Maas (SPD) vorgelegten Gesetzesentwurf gegenHasskommentare und Hetze in sozialen Netzwerken begrüßt. Allerdingssei es "ärgerlich", wie lange der Minister dafür gebraucht habe,sagte Tauber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). "Herr Maaslässt endlich seinen vielen Worten mal Taten folgen. Wir haben ihnschon lange dazu aufgefordert, gegen in dieser Frage untätigeInternetkonzerne etwas zu tun", sagte der CDU-Politiker. Er nannte es"richtig", Instrumente zu schaffen, um Hasskriminalität und strafbareFalschnachrichten besser bekämpfen zu können. "Aber klar ist auch:Damit ist das Problem nicht aus der Welt", betonte Tauber. DasLöschen strafbarer Inhalte allein reiche nicht aus. "Wir müssen auchdie Verfasser solcher Nachrichten wirksam bekämpfen und zurRechenschaft ziehen", forderte der CDU-Generalsekretär.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell