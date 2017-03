NOZ: NOZ: CDU-Generalsekretär Tauber kündigt Pakt für Familien an

Osnabrück (ots) - CDU-Generalsekretär Tauber kündigt Pakt fürFamilien an"Alle Kinder müssen besten Chancen zum Aufstieg haben" -Milliarden-Programm für Schulen als BeispielOsnabrück. Die CDU will nach den Worten ihres GeneralsekretärsPeter Tauber das Wohl von Kindern zum Top-Thema im Wahlkampf machenund strebt dazu einen "Pakt für Familien" an. Alle Kinder müsstenbeste Chancen zum Aufstieg haben, sagte Tauber im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Es sei die großeErfolgsgeschichte der Bundesrepublik, dass " jeder alles werden kann- aus eigener Kraft und mit eigener Anstrengung". Die CDU wollesicherstellen, dass " dies so bleibt oder an manchen Stellen wiederso wird". Das 3,5-Milliarden-Euro-Programm für Schulsanierungen oderder Digital-Pakt in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Ausstattungaller 40000 Schulen nannte Tauber als Beispiel. "In diese Richtungkönnte auch der Familienpakt gehen", hob er hervor.CDU-Generalsekretär wehrt sich gegen parteiinterne Kritik"Ein Wahlkampf ist ein Marathonlauf" - Tauber: Und wir sind erstam AnfangOsnabrück. CDU-Generalsekretär hat parteiinterne Kritikzurückgewiesen, wonach er es nicht geschafft habe, sich auf dieAngriffslust des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz einzustellen."Als Sportler weiß ich: Ein Wahlkampf ist ein Marathonlauf. Und derentscheidet sich ab Kilometer 30. Wir sind erst am Anfang und habengenug Kondition", sagte Tauber in einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag). Schulz, der an diesem Sonntag zumSPD-Chef und Spitzenkandidaten gewählt wird, ist laut Tauber "in derVergangenheit gefangen", wenn er mit der erfolgreichen Agenda 2010hadere. "Anstatt darüber nachzudenken, das Arbeitslosengeld nochlänger zu zahlen, müssen wir darüber reden, wie Deutschlandwirtschaftlich stark bleibt und noch mehr Menschen einen sicheren undgut bezahlten Arbeitsplatz haben", unterstrich der Generalsekretär.Die CDU sei dagegen die einzige Partei im Bundestag, "die nicht nurüber das Verteilen spricht, sondern vor allem auch über dasErwirtschaften".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell