NOZ: NOZ: CDU-Europapolitiker Brok: Einreiseverbot für Erdogan ist Unsinn

Osnabrück (ots) - Elmar Brok: Einreiseverbot für Erdogan istUnsinnCDU-Europapolitiker: Türkischer Präsident darf keinen Wahlkampf inDeutschland machenOsnabrück. Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok hält trotz derSpannungen mit der Türkei nichts von einem Einreise- und Redeverbotfür Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. In einem Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagte Brok, solcheForderungen seien Unsinn. "Man kann nicht dem Präsidenten einesNato-Mitgliedstaates die Einreise verweigern", sagte der langjährigeVorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament."Dann müsste man auch Einreiseverbote gegen den russischenPräsidenten Putin und gegen etwa 30 Diktatoren verhängen." ImGegenteil sei es viel wichtiger, mit der Türkei und Präsident Erdoganim Gespräch zu bleiben, um Einfluss nehmen zu können. "Wir müssen dieRedefähigkeit bewahren, damit Erdogan mit diesem Unsinn aufhört",betonte Brok. In der Türkei wird die Meinungsfreiheit immer mehreingeschränkt, dutzende kritische Journalisten sitzen in Haft, vorkurzem war der deutsche Korrespondent Deniz Yücel verhaftet worden.Brok forderte stattdessen, Erdogan müsse daran gehindert werden,Wahlkampf in Deutschland zu machen. Der CDU-Politiker sagte: "Aufdiplomatischen Weg muss das Auswärtige Amt Erdogan erklären, dass ergerne Deutschland besuchen und Gespräche führen darf, dass er aberkeine Wahlkampfveranstaltung machen darf." Er fügte hinzu: "DieBundeskanzlerin hält ja auch nicht in Antalya am Strand eineWahlkampfrede oder auf Mallorca."Kritik, dass Kanzlerin Angela Merkel einen zu sanften Kursgegenüber der türkischen Regierung einschlägt, wies Brok zurück: "Fürdiese Frage ist vor allem Außenminister Sigmar Gabriel (SPD)zuständig."