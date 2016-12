Osnabrück (ots) - Bundestags-Union fordert Niedersachen zu"Klarheit" in der Asylpolitik aufFraktionsgeschäftsführer nennt Ministerpräsident Weil"unglaubwürdig" - Grosse-Brömer: Blockade im Bundesrat aufgebenOsnabrück. Die Unions-Fraktion im Bundestag hat NiedersachsensMinisterpräsident Stephan Weil (SPD) in der Asylpolitik zu Klarheitund Verantwortung aufgefordert. Es sei äußerst "unglaubwürdig", dassWeil von der Bundesregierung die konsequente Rückführung vonFlüchtlingen in die Maghreb-Staaten verlange und dies zugleich imBundesrat blockiere, sagte Fraktionsgeschäftsführer MichaelGrosse-Brömer (CDU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Erwarf dem niedersächsischen Regierungschef vor, damit von eigenem"Unvermögen" ablenken zu wollen. Weil verweigere zusammen mit anderenMinisterpräsidenten von rot-grünen Landesregierungen die Einstufungvon Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten.Dabei würde damit die erhebliche Beschleunigung der Verfahren vonAsylbewerbern aus diesen Ländern erreicht. Insofern sei die Kritikdes Niedersachsen "sehr verwunderlich", kritisierte Grosse-Brömer.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell