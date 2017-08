NOZ: NOZ: Bundesregierung will Rezeptpflicht für 27 Fipronil-haltige Medikamente aufheben

Osnabrück (ots) - Bundesregierung will Rezeptpflicht für 27Fipronil-haltige Medikamente aufhebenBundesrat könnte noch im September abstimmen - Niedersachsenfordert Komplettverbot des WirkstoffsOsnabrück. Die Bundesregierung will die Rezeptpflicht für einigeFipronil-haltige Tierarzneien aufheben. Das berichtet die "NeueOsnabrücker Zeitung" (Samstag). 27 Medikamente mit dem Insektizid alsBestandteil wären dann künftig frei verkäuflich in Apotheken und imInternet. Über eine entsprechende Änderung derArzneimittelverschreibungsordnung auf Vorschlag vonBundesgesundheits- und Bundeslandwirtschaftsministerium könnte derBundesrat noch im September abstimmen.Fipronil war zuletzt im Zuge eines Lebensmittelskandals in Verrufgeraten: Der Wirkstoff war illegalerweise in Legehennenställen zumEinsatz gekommen. Millionen Fipronil-belastete Eier gelangten in denHandel. Im Heimtierbereich ist der Fipronileinsatz beispielsweise imKampf gegen Läuse und Zecken erlaubt. Die 27 in Rede stehenden Mittelsind für den Einsatz bei Hunden und Katzen gedacht.Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne)reagierte mit Unverständnis auf die Freigabepläne. Der Vorsitzendeder Agrarministerkonferenz sagte der "NOZ": "Fipronil muss europaweitverboten werden - für den Verbraucherschutz, für den Umweltschutz undzum Schutz der Tiere. Und aus Sorge um unsere Bauern, die plötzlichunverschuldet in eine existenzielle Notlage geraten." DieBundesregierung müsse die Reißleine ziehen, bevor die Rezeptpflichtfür die 27 Präparate aufgehoben werde. Ein Expertengremium des Bundesempfahl hingegen im Januar die Rezeptpflicht aufzuheben. "Das Risiko[...] wird als gering angesehen", hieß es in einem Gutachten lautNOZ.Nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz undLebensmittelsicherheit (BVL) sind derzeit 71 Medikamente zugelassen,die nur auf Fipronil basieren. Diese sind demnach bereits 2001 ausder Verschreibungspflicht entlassen worden, die Apothekenpflicht hatBestand. Gleiches soll jetzt auch mit 27 weiteren zugelassenenTierarzneimitteln geschehen, in denen Fipronil mit dem WirkstoffMethopren kombiniert wird. Beide Varianten dürfen in derNutztierhaltung nicht verwendet werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell