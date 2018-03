NOZ: NOZ: Bundesbank will Frauen stärker fördern

Osnabrück (ots) - Bundesbank will Frauen stärker fördernPräsident Weidmann: "Sicherlich noch einiges zu tun"Osnabrück. Die Bundesbank will Frauen stärker fördern. In einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag) sagte derPräsident der Behörde, Jens Weidmann, "bei uns sind Frauen imVorstand unterrepräsentiert. Ich würde es begrüßen, wennqualifizierte Frauen künftig in unserem Vorstand stärker vertretenwären". Auch im mittleren Management sei "sicherlich noch einiges zutun", sagte Weidmann anlässlich des Equal Pay Days an diesem Sonntag.Sein Haus sei allerdings auf dem richtigen Weg: "Während meinerAmtszeit ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen um fünfProzentpunkte gestiegen, von etwa einem Fünftel auf ein Viertel. Wirsind damit unseren Zwischenzielen sehr nahegekommen und haben uns fürdie kommenden Jahre einen spürbaren weiteren Anstieg vorgenommen",erklärte der Bundesbankpräsident. Gleichberechtigung sei nur einGrund dafür. "Da die Alterung der Gesellschaft auch uns trifft, mussdie Bundesbank ein attraktiver Arbeitsgeber sein, gerade auch fürFrauen", führte Weidmann aus und verwies auf verbesserteTeilzeitangebote, eine Kindertagesstätte in der Zentrale derBundesbehörde und weitere Schritte zur Vereinbarung von Familie undBeruf und zur Förderung von Frauen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell