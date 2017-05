NOZ: NOZ: Bundesarbeitsministerin: Union bleibt Antworten zur Rente schuldig

Osnabrück (ots) - Bundesarbeitsministerin: Union bleibt Antwortenzur Rente schuldigNahles warnt vor überzogener Belastung der Beitragsszahler - "BisEnde Juni konkretes SPD-Konzept"Osnabrück. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat dieKritik am SPD-Wahlprogramm wegen fehlender Aussagen zur Rentezurückgewiesen. "Es ist doch nicht die SPD, die vage bleibt. Ichfrage mich vielmehr: Wo sind eigentlich die Antworten der CDU/CSU?",sagte Nahles im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). Das Wahlprogramm der Sozialdemokraten werde Ende Juni beimParteitag in Dortmund beschlossen. Bis dahin werde sie gemeinsam mitSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ein "konkretes Konzept" zur Rentevorstellen. Nahles unterstrich ihre Forderung nach einer "doppelteHaltelinie". Zum einen sei eine gesetzliche Festlegung nötig, um dassinkende Rentenniveau aufzufangen. "Und zum anderen müssen wir dafürsorgen, dass die Beiträge nicht in den Himmel wachsen. Das ist eineFrage der Generationengerechtigkeit", erklärte die Arbeitsministerin.Das bedeute auch, dass zusätzliche Steuermittel erforderlich seien,um die Beitragszahler nicht über Gebühr zu belasten.Die Bundesarbeitsministerin verteidigte außerdem dasSPD-Wahlkampfmotto "Zeit für mehr Gerechtigkeit" gegen Kritik. "Esgeht darum, dass nur reiche Menschen sich einen schwachen Staatleisten können", sagte sie. Und es gehe "auch um gerechte Steuern undFinanzen, weil starke Schultern mehr tragen sollten als schwache".Sie halte das für absolut wichtig. "Und ob das irgendein Umfrageheiniunwichtig findet, ist mir dann ehrlich gesagt herzlich egal", hobNahles hervor.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell