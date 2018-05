Osnabrück (ots) - Britischer Nahost-Experte: "Der Irak ist zueinem Hinterland Irans geworden"Janroj Yilmaz Keles sieht Chance auf Lösung der Kurdenfrage nurmit internationaler VermittlungOsnabrück. Mit Blick auf die Parlamentswahl im Irak an diesemSamstag warnt der britische Nahost-Experte Janroj Yilmaz Keles voreinem sich weiter ausbreitenden Einfluss der schiitischen Mullahs ausTeheran im Nachbarland. "Der Irak ist zu einem Hinterland Iransgeworden", sagte Keles der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag)."Der iranische Expansionismus im Irak hat Einfluss auf das irakischeMilitär, politische Parteien, Wirtschafts- und Kulturkreise. Ohneiranischen Segen kann die irakische Regierung keine Entscheidungtreffen", sagte der an der Middlesex University London tätigeWissenschaftler.Keles geht nicht davon aus, dass die Wahl und die anschließendeRegierungsbildung den Irak stabilisieren wird. "Der Mangel andemokratischen Werten und Institutionen, der Machtkampf zwischenverschiedenen Akteuren und Gruppen über Ressourcen, Korruption unddie sektiererische Mentalität in Bagdad lassen eine gemeinsamerationale Einheit im Irak unwahrscheinlich erscheinen", sagte Keles.Mit Blick auf das Unabhängigkeitsstreben der Kurden im Irak sagteKeles: "Ein unabhängiges Kurdistan sollte durch eine Art samteneScheidung zwischen dem arabischen Irak und der Region Kurdistanerreicht werden, ähnlich der Auflösung der ehemaligenTschechoslowakei im Jahr 1993." In diesem Zusammenhang sei "dieKurdenfrage ein internationales Problem, das einer internationalenAntwort bedarf". Die UN, die EU, die USA und die Arabische Ligakönnen eine entscheidende Rolle bei der friedlichen Lösung desProblems spielen. Keles: "Der beste Weg dafür ist eine Vereinbarungmit der irakischen Regierung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell