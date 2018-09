NOZ: NOZ: Bienenschutz: Grüne fordern Totalverbot für umstrittene Pestizide

Osnabrück (ots) - Bienenschutz: Grüne fordern Totalverbot fürumstrittene PestizideAb heute fünf Wirkstoffe in Frankreich verboten - Hofreiter:Vorbild für BundOsnabrück. Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Grünenweitere potenziell bienenschädliche Pestizide verbieten.Fraktionschef Anton Hofreiter (Grüne) sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag): "Wir fordern die Bundesregierung auf, sich nichtmit kleinen Schritten zufrieden zu geben, sondern ein Total-Verbotfür alle Neonikotinoide auf den Weg zu bringen."Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) solle sich einVorbild an Frankreich nehmen, so Hofreiter. Hier sind ab Samstag, 1.September, insgesamt fünf Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoideverboten. Das Land geht damit weiter als die Europäische Union. Diehatte Ende April das Verbot von drei Wirkstoffen zum Stichtag 19.Dezember 2018 verboten. Hofreiter sagte: "Nur mit einerkonsequent-giftfreien Landwirtschaft können unsere Bienen geschütztwerden. Solange Klöckner hier blockiert, sind ihre blumigen Worte zumBienenschutz unglaubwürdig."Neonicotinoide zählen zu den meistgenutzten Pestiziden der Welt.Sie werden gegen Schädlinge wie etwa Blattläuse versprüht. EinigeWirkstoffe schädigen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen aber auchBienen und Hummeln, indem sie deren Orientierungssinn stören, dasImmunsystem schwächen oder die Fortpflanzung beeinträchtigen. EineStudie zeigte jüngst, dass Hummeln sogar eine Art von Abhängigkeitvon Nahrung entwickeln, die mit Neonicotinoiden behandelt worden ist.Die Insekten sind zugleich aber wichtige Bestäuber in anderenBereichen von Obstanbau und Landwirtschaft. Wissenschaftler schätztenden ökonomischen Gesamtwert der Insektenbestäubung weltweit auf 153Milliarden Euro.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell