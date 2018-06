NOZ: NOZ: Bewegung im Streit um Bamf-Ausschuss

Osnabrück (ots) - Bewegung im Streit um Bamf-AusschussSPD-Innenexperte Pistorius signalisiert Zustimmung - Sprecher derA-Länder will Staatsvertrag, um Aufwand bei Abschiebungen zu senkenOsnabrück. In den Streit um die Einrichtung einesParlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Bamf-Affäre kommtBewegung. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sprach sichmit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius jetzt auch einführender SPD-Innenpolitiker für die Einrichtung eines solchenGremiums aus. "Bei einer derart wichtigen Behörde wie dem Bamf mussso tief wie möglich in die Hintergründe und Ursachen für dieentstandenen Fehlentwicklungen eingedrungen werden, alle Fehlermüssen seriös analysiert werden. Das kann wohl nur einUntersuchungsausschuss leisten", sagte der Sprecher der SPD-geführtenInnenressorts der Länder.Hintergrund seiner Aussage seien die "täglich bekannt werdenden,neuen Missstände im Bamf". Außerdem glaube er, "dass einParlamentarischer Untersuchungsausschuss der Legendenbildung der AfDzur deutschen Flüchtlingspolitik und ihren Verschwörungstheorien zudem von ihr behaupteten, generellen Systemversagen entgegenwirkenwürde", erklärte Pistorius vor der an diesem Mittwoch beginnendenKonferenz der Innenminister in Quedlinburg.SPD-Bundesvorstand Pistorius widersprach damit derParteivorsitzenden Andrea Nahles. Sie hatte einenUntersuchungsausschuss zuletzt als "in der jetzigen Situation nichterforderlich" bezeichnet.Der niedersächsische Innenminister riet dazu, denUntersuchungsgegenstand genau einzugrenzen. "Es muss ausschließlichum die Vorgänge rund ums Bamf gehen und es darf kein Tribunal zurgesamten Flüchtlingspolitik der Bundesregierung seit 2013 werden."Unabhängig davon müssten zudem die Dinge, die sofort im Bamf geändertwerden müssen, unverzüglich umgesetzt werden. "Man kann also das einetun ohne das andere zu lassen", sagte Pistorius.Pistorius bezeichnete es als "Aufgabe von Ermittlern undStaatsanwälten" zu klären, in wie weit persönliche ideologischeMotive von Mitarbeitern eine Rolle beim Versagen der Behörde gespielthaben.Parallel kündigte Pistorius in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" an,auf der an diesem Mittwoch (6. Juni) beginnenden Konferenz derInnenminister einen Staatsvertrag der Länder auf den Weg bringen zuwollen, um den Aufwand der Polizei bei Abschiebungen zu senken. Zielsei es, "die Polizei, wo immer es möglich ist, von fachfremdenAufgaben zu entlasten". Dazu gehöre auch die zwingende Begleitungzahlreicher Abschiebemaßnahmen. "Abschiebungen dürfen aktuell auchvon Verwaltungsvollzugsbeamten begleitet werden, aber nur bis zureigenen Ländergrenze", erläuterte Pistorius. "Wenn es jenseits derGrenze weitergeht, darf das nur die Polizei. Das ist eineMehrbelastung, die wir unbedingt abschaffen sollten", sagte derMinister.Allein in Niedersachsen seien der Polizei dadurch 2017 deutlichmehr als zwanzigtausend Arbeitsstunden entstanden. "Deshalb wollenwir mit den anderen Ländern eine Regelung finden, durch die diehoheitlichen Befugnisse der Verwaltungsvollzugskräfte künftig auchauf andere Bundesländer ausgeweitet werden kann", erklärte Pistoriusvor dem Treffen der Ressortchefs. "Niedersachen wird auf der IMKanbieten, einen solchen Staatsvertrag zu erarbeiten, der uns wirklichdeutlich weiterhelfen würde und vor allem den Polizeibeamtinnen undPolizeibeamten", sagte der Sprecher der SPD-Länder.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell