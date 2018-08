NOZ: NOZ: Bertelsmann-Studie: Bildungsgewerkschaft GEW fordert Kita-Qualitätsgesetz

Osnabrück (ots) - Bertelsmann-Studie: Bildungsgewerkschaft GEWfordert Kita-QualitätsgesetzVorsitzende Marlis Tepe warnt vor Kindeswohl-Gefährdung - ZehnMillionen Euro zusätzlich nötigOsnabrück. Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert, die Qualität inden Kitas sicherzustellen. "Wir brauchen endlich ein'Bundes-Kita-Qualitätsgesetz'. Nach dem quantitativen Ausbau mussjetzt das Augenmerk auf die Qualität des Angebots derKindertagesstätten gelegt werden", sagte die GEW-Vorsitzende MarlisTepe der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Vor dem Hintergrunddes "Ländermonitors Frühkindliche Bildungssysteme" der BertelsmannStiftung erklärte Tepe, dass der aktuelle Entwurf für ein Gesetz zurWeiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung "völligunzureichend" sei. "Der Geburtsort eines Kindes darf nicht überdessen Bildungsweg entscheiden. Der Bund muss jetzt handeln und einin allen Ländern verbindliches Gesetz auf den Weg bringen. Es solleinen Beitrag leisten, für Kinder bundesweit vergleichbareLebensverhältnisse zu schaffen." Eckpunkte des Gesetzes müsstenStandards sein, die die Erzieher-Kind-Relation, die Freistellung derLeitungskräfte, die Fachberatung und die Anerkennung mittelbarerpädagogischer Arbeitszeit festschreiben. Mit Blick auf den wachsendenFachkräftemangel bedeute ein "Weiter so", sich am Rande zurGefährdung des Kindeswohls zu bewegen.Tepe forderte den Bund auf, jährlich rund zehn Milliarden Eurozusätzlich in den Kita-Bereich zu investieren. Der Bund sei in derVerantwortung, sich dauerhaft an den Kosten der frühkindlichenBildung zu beteiligen, damit die Länder Planungssicherheit haben. DieGEW-Vorsitzende betonte, dass die 5,5 Milliarden Euro, die dieBundesregierung zur Qualitätsverbesserung in den Kitas bis 2020bereitstellen will, "bei weitem nicht reichen".Tepe unterstrich, dass die Kitas auf einen "exorbitantenFachkräftemangel" zusteuerten: "Wenn jetzt nicht sofort dieAusbildungskapazitäten hochgefahren werden und der Beruf attraktivergestaltet wird, fehlen bis 2025 - je nach Rechenmodell - bis zu600.000 Fachkräfte." Zusätzlich zur Verbesserung derArbeitsbedingungen müssten Erzieherinnen und Erzieher deutlich besserals bisher bezahlt werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell