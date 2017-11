Osnabrück (ots) - "Behindertensportler des Jahres" Niko Kappelbegrüßt gestiegenes Interesse der Medien"Das ist nicht mehr als Recht" - Strenge DopingkontrollenbefürwortetOsnabrück. Vor der Kür des "Behindertensportlers des Jahres" andiesem Samstag, freut sich Paralympics-Sieger Niko Kappel, über dasgestiegene mediale Interesse am Behindertensport: "Der Leistungssportim Behindertenbereich ist aus dem Schattendasein getreten. Das istnicht mehr als Recht", sagte der Kugelstoßer im Interview mit derNeuen Osnabrücker Zeitung (Samstag) zur Ankündigung der FernsehsenderARD und ZDF, auch 2018 und 2020 die Paralympischen Spiele zuübertragen.Die Behindertensportler möchten genauso ernst genommen undregistriert werden, wie jeder andere Sportler auch: "Wir trainierenhart und sind genauso ehrgeizig wie andere Athleten", sagt Kappel:"Und wir werden genauso unter die Lupe genommen, wie Nichtbehinderteauch." Medial könne zwar noch einiges verbessert werden, aber derBehindertensport sei auf einem guten Weg. "Es ist wichtig, dass wirunseren Sport nach außen tragen, sonst gibt es eines Tages nur nochFußball zu sehen", sagte der Goldmedaillen-Gewinner von Rio deJaneiro.Kappel steht an diesem Samstag mit dem Leichtathleten JohannesFloors und Tischtennisspieler Thomas Schmidberger erneut in derEndauswahl zum Behindertensportler des Jahres in einem Festakt imSport & Olympia Museum in Köln. Nach seinem überraschendenParalympics-Sieg 2016 hatte der nunmehr 22-Jährige diese Wahlerstmals gewonnen.Kappel befürwortet die strengen Dopingkontrollen: "Auch in unseremSport gibt es schwarze Schafe. Deshalb ist es wichtig, dass wirunsere Glaubwürdigkeit nicht verlieren. Wir müssen uns den Regeln derNADA unterordnen wie alle anderen Sportler auch."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell