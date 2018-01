NOZ: NOZ: Bauernverband sieht kein Potenzial bei In-Vitro-Fleisch

Osnabrück (ots) - Bauernverband sieht kein Potenzial beiIn-Vitro-FleischGrüne erkennen Chancen in Fleisch aus der Petri-Schale:Erforschung von Alternativen grundsätzlich richtigOsnabrück. Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat skeptisch auf neueEntwicklungen zur künstlichen Herstellung von Fleisch reagiert.DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag): "Kurz- und mittelfristig sehen wir im Bereich dessogenannten In-Vitro-Fleisches noch kein Potenzial. Aber das kannsich natürlich ändern, wenn es einen technischen Fortschritt gibt."Der DBV reagierte damit auf die Nachricht, dass das unter dem NamenWiesenhof bekannte deutsche Geflügelfleischunternehmen PHW in dieEntwicklung von künstlich hergestelltem Fleisch einsteigt.Krüsken betonte: "Das System Tier ist im Moment noch vieleffizienter." Um überhaupt Fleisch in vitro herstellen zu können,brauche es Nährstoffe. Proteine, Kohlenhydrate und Fette eines Tieresmüssten dafür auch in der Petrischale bereitgestellt werden. "Daskann derzeit aber noch nicht auf effiziente und nachhaltige Weisegemacht werden", erklärte Krüsken. Im Übrigen glaube er nicht, dassFleisch irgendwann komplett ersetzt werden könnte: "Das künstlicheFleisch hat nicht so einen Genusswert wie echtes Fleisch."Die Grünen stehen der Entwicklung prinzipiell aufgeschlossengegenüber. "Die Erforschung von Fleischalternativen ist grundsätzlichrichtig und wichtig", sagte Harald Ebner, Sprecher derGrünen-Bundestagsfraktion für Gentechnik- und Bioökonomiepolitik der"NOZ". "Wenn Retortenfleisch ein Weg sein kann, den großenFleischhunger vieler Menschen auf ökologisch vertretbare Weise zustillen, sollten wir diese Möglichkeit nicht von vornhereinausschließen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell