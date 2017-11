NOZ: NOZ: Bauern fordern starkes Agrarministerium in neuer Bundesregierung

Osnabrück (ots) - Bauern fordern starkes Agrarministerium in neuerBundesregierungVerband: Behörde soll sich auch um ländliche Räume kümmernOsnabrück. Der Deutsche Bauernverband hat sich für die Stärkungdes Agrarministeriums in der kommenden Bundesregierung ausgesprochen.Verbandsgeneralsekretär Bernhard Krüsken sagte im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag): "Wir brauchen ein starkesMinisterium, das sich neben Landwirtschaft, Ernährung undVerbraucherschutz um die ländlichen Räume kümmert." DieseThemenfelder müssten in einem einzigen Ressort gebündelt werde, soKrüsken. "Das war bisher anders und deswegen ist vielesliegengeblieben."Landwirte fordern schnelles mobiles Internet auf jedem Acker inDeutschlandVor Landtechnikmesse Agritechnica: 70 Prozent der Bauern mitNetzgeschwindigkeit unzufriedenOsnabrück. Der Deutsche Bauernverband hat vor dem Hintergrund derin Hannover beginnenden Landtechnikmesse "Agritechnica" einen zügigenAusbau des schnellen Internets auch auf dem Land gefordert.Verbandsgeneralsekretär Bernhard Krüsken sagte im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag): "70 Prozent der Landwirte sindmit ihrer verfügbaren Bandbreite auf dem Hof und dem Acker absolutunzufrieden. Wir brauchen einen flächendeckenden Glasfaserausbau -bis auf die Höfe." Krüsken kritisierte auch die Geschwindigkeit desmobilen Internets, auf das zum Beispiel Smartphones unterwegszugreifen. "Auf jedem Acker muss 5G verfügbar sein", sagte er. Vielelandwirtschaftliche Anwendungen bräuchten mittlerweile eine großeInternetbandbreite, um einwandfrei zu funktionieren.Krüsken betonte, dass schnelles Internet wichtig sei, um dieLebensqualität auf dem Land hochzuhalten. "Digitalisierung hält denländlichen Raum am Laufen. Es geht um Lernen, Ausbildung, Arbeiten,medizinische Versorgung, Information und vieles Andere." InSkandinavien oder dem Baltikum sei eine hohe Geschwindigkeit trotzder geringeren Bevölkerungsdichte selbstverständlich. "Diese Länderzeigen doch, dass es möglich ist, wenn der politische Wille da ist.Die neue Bundesregierung muss hier mehr machen als bisher geschehenist." Krüsken warnte, dass sich ansonsten bei der Landbevölkerung derEindruck verfestige, sie werde alleine gelassen. "Das wäre fatal fürdas politische Klima im Land."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell