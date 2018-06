NOZ: NOZ: Barbara Schöneberger: Ich liebe es, Klos zu putzen

Osnabrück (ots) - Barbara Schöneberger: Ich liebe es, Klos zuputzenEntertainerin: Da sieht man endlich mal, dass man was geschaffthat - Allerdings würde sie niemals Rasen mähen oder Fahrradreifenaufpumpen - "Rückgabe von Echos hat Sinn gemacht"Osnabrück. Entertainerin Barbara Schöneberger (44) bezeichnet sichnicht nur als "zu 90 Prozent Mutter und Hausfrau", sondern offenbartauch erstaunliche Vorlieben bei der Hausarbeit: "Ich liebe es, Kloszu putzen," sagte sie im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag) und lieferte auch gleich eine Begründung. "Dasieht man endlich mal, dass man was geschafft hat. Das ist fast dereinzige Moment in meinem Arbeitsalltag, in dem ich das Gefühl habe,jetzt wirklich etwas bewegt und eine Verbesserung herbeigeführt zuhaben. Wann kann man das schon mal von seiner Arbeit sagen?"Daran kann die 44-jährige Mutter zweier Kinder auch nichtsVerwerfliches finden: "Klos gehören doch zum Familienhaushalt. Wennich zu Hause an einem Klo vorbeilaufe und ich habe das Gefühl, diesesKlo brauche dringend Hilfe, dann kümmere ich mich sehr gerne darumund kratze mit gefaltetem Klopapier so am Rand entlang. Das ist mirvöllig wurscht, weil ich's immer schön finde, wenn's danach wiederbesser aussieht. Bei uns zu Hause ist es ja wie in einem Hotelbetrieb- da stellt man sich gar nicht vor, was sich in ein, zwei Tagen tutunter so einer Klobrille." Bei anderen Arbeiten allerdings streiktSchöneberger: "Es gibt auch Sachen, die ich nie mache, dazu gehörenRasen mähen, Fahrradreifen aufpumpen und Ölstand messen. Das mach ichnicht."Dass es den Musikpreis Echo nicht mehr gibt, bedauerte diemehrfache Moderatorin der Preisverleihung: "Mir tut's natürlich leid,dass es den Echo nicht mehr gibt. Das war ja immerhin der deutscheMusikpreis, und wir müssen auch wieder etwas Ähnliches etablieren.Aber anders konnte man sich gar nicht entscheiden, jetzt muss er vorallem mit einer personellen Umgestaltung neu aufgelegt werden."Die Fehler seien auf Seiten der Organisatoren gemacht worden,meint die 44-Jährige: "Man hat wohl geglaubt, dass es sich versendet,und es wurde unterschätzt, welche Welle diese letzte Preisverleihungauslöst. Ich würde niemandem unterstellen, bewusst rechtsradikaleoder antisemitische Inhalte gefeaturet zu haben. Aber ein bisschensorglos und doof war man schon. Und dann wollte keiner sagen: Ja,stimmt, das war ein Fehler. Hätte man es getan, wäre der Echo heutevielleicht noch da."Verständnis zeigte sie dafür, dass mehrere Preisträger ihren Echozurückgegeben haben: "Das war okay, es kann ja jeder machen, was erwill. Es haben viele gestandene Leute ihren Echo zurückgegeben, dieein klares Zeichen setzen wollten - und das ist ihnen auch gelungenund hat Diskussionen angeregt. Es hat also Sinn gemacht."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell