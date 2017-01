NOZ: NOZ: Autoexperte Dudenhöffer: Steuer auf Diesel deutlich anheben

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Osnabrück (ots) - Autoexperte Dudenhöffer: Steuer auf Dieseldeutlich anhebenScharfe Kritik an Bundesregierung - "Gesundheit der Bevölkerunggefährdet"Osnabrück. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer fordert alsKonsequenz aus der neuen Studie zum Stickoxidausstoß von Diesel-Pkw,die Steuerbegünstigung für Dieseltreibstoff zu streichen. In einemGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagteDudenhöffer. "In Deutschland wird mit Steuermitteln die Gesundheitder Bevölkerung gefährdet. Das muss endlich aufhören. DieEnergiesteuer auf Diesel muss deutlich angehoben werden. Der Staathat durch die niedrige Besteuerung völlig falsche Kaufanreizegegeben." Nach den Worten von Dudenhöffer ist seit langem bekannt,dass selbst neuste Euro-6-Diesel-Pkw in ihren Stickoxid-Ausstoß weitabseits der theoretischen Grenzwerte liegen. "Das weiß die Kanzleringenau so gut wie der Bundesverkehrsminister und die EU-Kommission.Trotzdem akzeptiert man seit mehr als fünf Jahren zu hohe undgesundheitsgefährdende Stickoxid-Werte in deutschen Großstädten.Trotzdem genießt Dieselkraftstoff einen Steuervorteil von 18 Cent proLiter und die Bundesregierung fördert damit kurioserweise den Verkaufvon Diesel-Pkw." "Die Politiker haben Angst vor wegfallendenArbeitsplätzen, vor Wählerverlust sowie vor Gegenwind des ADAC oderder Automobilindustrie", sagte Dudenhöffer weiter. Für Lkw gebe esschon länger deutlich strengere Abgasvorschriften und Prüfmethodenzur Abgasreinigung. Gleiche Voraussetzungen für Pkw zu schaffen, habedie Politik bisher bewusst unterlassen. Jens Gieseke,Berichterstatter im Abgasuntersuchungsausschusses des EU-Parlamentsforderte in der "NOZ": "Die Messungen im realen Betrieb müssen jetztzügig kommen. Und die Hersteller müssen jetzt offensiv zeigen, dasssie die Grenzwerte einhalten können und wollen." Die Arbeit imAbgas-Untersuchungsausschuss hat nach den Worten von Gieseke gezeigt,dass mit moderner Dieseltechnologie Grenzwerte künftig auch imRealbetrieb eingehalten werden können. "Hinzu kommenvielversprechende Technologien wie zum Beispiel synthetischeKraftstoffe, mit denen sich Schadstoffausstöße bei Pkw und Lkw nochweiter reduzieren lassen."