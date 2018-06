NOZ: NOZ: Appell des EU-Migrationskommissars vor Gipfel: Europa darf keine Festung werden

Osnabrück (ots) - Appell des EU-Migrationskommissars: Europa darfkeine Festung werdenAvramopoulos verteidigt vor EU-Gipfel Merkels FlüchtlingspolitikOsnabrück. Kurz vor dem heutigen EU-Gipfel hat der EU-Kommissarfür Migration, Dimitris Avramopoulos, an die Mitgliedstaateneindringlich appelliert, die "existenzielle Krise" zu überwinden. Ineinem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag)sagte Avramopoulos, die Union brauche eine europäische Lösung."Schaffen wir das nicht, droht ein Rückfall", warnte derEU-Kommissar.Trotz eines deutlich besseren Schutzes der EU-Außengrenzen gegenillegale Migranten dürfe "Europa keine Festung" werden. Ein solcherSchritt würde die Gemeinschaft "isolieren", sagte der Grieche. Scharfverurteilte er die Kritik an der Öffnung der Grenzen 2015 durchBundeskanzlerin Angela Merkel. "Das ist unfair", erklärte er. Diedeutsche Regierungschefin habe "genau das gemacht, was wir brauchen:Sie hat Solidarität gezeigt, sie hat entsprechend unserenVereinbarungen über Humanität und Menschenwürde reagiert - und vieleBundesbürger, die den Ankommenden geholfen haben, auch."Auf die geplanten Aufnahmezentren in Drittstaaten außerhalb derGemeinschaft angesprochen, stellte Avramopoulos klar: "Es geht hiernicht um Gefängnisse wie Guantánamo." Diese Einrichtungen sollten esmöglich machen, auf hoher See Gerettete zunächst zu versorgen, zuregistrieren und dann die Schutzbedürftigen "direkt nach Europa" zubringen. Die Zentren sollten "mit einem hohen Standard an Humanitätund Menschenrechten" realisiert werden. Dabei sei eine Zusammenarbeitmit dem Hohen Kommissar für Flüchtlinge (UNHCR) der VereintenNationen wünschenswert.Wenn die Außengrenzen wieder geschützt seien, müsse Europa auchdie Binnengrenzen wieder öffnen. Derzeit lägen die Bitten von fünfMitgliedstaaten zur Verlängerung von Grenzkontrollen vor, die dieKommission prüfen und billigen müsse. "Das kann aber nicht auf Dauerso weitergehen", betonte Avramopoulos. "Denn das würde das Ende desSchengen-Raumes bedeuten - und in der Konsequenz auch derEuropäischen Union."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell