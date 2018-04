NOZ: NOZ: Anschläge auf Asylbewerberheime so niedrig wie zuletzt 2014

Osnabrück (ots) - Anschläge auf Asylbewerberheime so niedrig wiezuletzt 2014Bundeskriminalamt: Alle Fälle mit rechtsradikalem HintergrundOsnabrück. Die Zahl der fremdenfeindlichen Anschläge aufAsylbewerberheime ist wieder auf das Niveau von 2014 gesunken - alsozur Zeit vor der Flüchtlingskrise. In den ersten drei Monaten diesesJahres wurden bundesweit 28 Attacken auf Flüchtlingsunterkünfteverübt. Das geht aus Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA) hervor, dieder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) vorliegen. Die Angriffehaben sich im Vergleich zu den Vorquartalen etwa halbiert und sindähnlich niedrig wie 2014.Alle Übergriffe im ersten Quartal hatten einen rechtsradikalenHintergrund. In den meisten Fällen handelte es sich laut BKA umPropagandadelikte und Schmierereien (11) sowie Sachbeschädigung (10).Die Polizei registrierte aber auch Gewaltdelikte und Volksverhetzung.Nach dem starken Flüchtlingszuzug ab Spätsommer 2015 warenfremdenfeindliche Anschläge und Überfälle sprunghaft gestiegen. DerHöhepunkt wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 erreicht, als es in deneinzelnen Quartalen jeweils rund 470 Angriffe auf Flüchtlingsheimegab.Schon seit fast zwei Jahren ist der Trend kontinuierlichrückläufig. Als Grund dafür gelten vor allem die gesunkenenAsylbewerberzahlen. Im Gesamtjahr 2017 gab es laut BKAdeutschlandweit 312 Straftaten gegen Asylunterkünfte, fast alle mitrechtsradikalem Hintergrund. Das ist nur noch ein Drittel so viel wie2015 und 2016 mit jeweils rund tausend Vorfällen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell